Поворознюк: Есть два варианта: или Реал опустится в ЛЕ, или Ингулец поднимется в ЛЧ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, чем занимаются его футболисты на карантине, при этом еще раз заявив, что цель команды – выход в УПЛ и участие в еврокубках.

"Я не сильно интересуюсь, чем там сейчас занимаются футболисты, как они работают. У меня есть замечательный тренер, которому я доверяю. Точно знаю, что игроки сейчас так просто не сидят, у каждого есть программа, которую запланировал Лавриненко, которого я считаю лучшим тренером в Украине. Он знает, что делает.

Поэтому, я знаю, что они работают, чем-то занимаются. А вникать во все это... Я говорил и говорю: Поворознюк не лезет в тренировочный процесс, и не назначает, кому играть, а кому — нет. У меня есть тренер, которому я доверяю.

Уверен, что он выведет команду в Премьер-лигу, и мы будем когда-то играть в еврокубках. И тут есть два варианта: или "Реал" опустится в Лигу Европы, или мы поднимемся в Лигу чемпионов. Но все равно мы там будем", — отметил Поворознюк.