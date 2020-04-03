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Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец

Первая лига
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Уже во втором чемпионате кряду клуб из поселка Петрово демонстрирует удивительные показатели.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон 2019/2020 по праву считается безапелляционно лучшим в истории независимости Украины среди всех соревнований ПФЛ, включая Высшую лигу, когда она еще входила в сферу влияния этой структуры. Подобного уровня конкуренции в борьбе за самые высокие места не видели раньше украинские фанаты, а непредсказуемость матчей второго по силе дивизиона страны вызывает ажиотаж среди букмекеров и любителей ставок.

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Но мы сегодня не о ставках, хотя и до этой темы обязательно доберемся, если карантин затянется. Интересует, за счет чего в сельской местности тренеру Сергею Лавриненко удалось создать машину контрпрессинга, которой бы позавидовал даже Юрген Клоппа. С той лишь разницей, что суммарная стоимость игроков "Ливерпуля", согласно данным Transfermarkt, составляет 1,19 млрд Евро, а вот все игроки "Ингульца" стоят более чем в 280 раз дешевле (4,23 млн).

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 1

45-летний специалист сделал себе имя в "Зирке" из Кропивницкого, в девяностых он отыграл полторы сотни матчей на всех уровнях профессионального футбола страны на позиции защитника, а в 2014-м принял первую команду после пяти лет практики в молодежном составе. С августа 2016-го, сразу после триумфального сезона в первой лиге во главе "Зирки" и неудачного старта в УПЛ принял "Ингулец". По словам президента клуба Александра Поворознюка, у Лавриненко "пожизненный" контракт с клубом. Одной из привилегий, которой с радостью пользуется наставник в Петрово, является относительно стабильный состав от года в год, поэтому строить командную работу - одно удовольствие.

Итак, по итогам первой части сезона "Ингулец" делит 3-6-е места с "Минаем", "Оболонью-Броваром" и "Агробизнесом", но есть несколько параметров, по которым он в топе лиги. Прежде всего стоит сказать об "интенсивности прессинга" (PPDA). Еще в прошлом сезоне этот показатель отмечался многими футбольными СМИ как один из высочайших в Европе, по сравнению с топ чемпионатами.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 2

В этом же "Ингулец" превзошел самого себя и со значением параметра 6,46 опередил не только соперников по первой лиге, но и все клубы топ-чемпионатов. По ожидаемым голам (xG) петровцы уступили только "Волыни" (32,95), по ожидаемым пропущенным (xGа) с отрывом опередили всех, включая "Рух" (14,46). Соответственно, гандикап и нахождение на вершине таблицы по ожидаемым очкам (xPoints=38,2) уже никого не должен удивлять. Однако снова, как и в сезоне 2018/2019, "Ингулец" недобирает по реальным очкам, что можно назвать уже краеугольной проблемой стиля этого коллектива. С теми же трабблами ранее сталкивался Клопп в "Ливерпуле", поэтому вероятное долгожданное чемпионство Англии стало больше данью "чемпионским" голам на последних минутах в равных матчах, а не реального доминирования команды.

Доминировать в первой лиге "Ингульцу" не удается, но команда стабильно в числе лучших вот уже третий сезон кряду и реально претендует на выход в Премьер-лигу. Текущий чемпионат петровцы начинали в Харькове и предложили сопернику схему 4-3-2-1 с активным подключением Евгения Запорожца к прессингу при первой возможности.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 3
Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 4

Она и оставалась базовой, при устраивающем счете обычно два игрока (форвард и один из вингеров) работали по центральным защитникам соперника, а кто-то из трио опорников включался в прессинг, если пас отдавался соперником на фланг. Против некоторых соперников Лавриненко насыщал центр поля, не давая им развернуться в этой зоне. Насыщать зону мяча обязаны вингеры с противоположного фланга, которые в обязательном порядке смещались в центр и помогали организовывать диагональную подстраховку опорным, которые активно участвуют в отборе.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 5

Опять же, тактика действий сильно зависит от того устраивает ли "Ингулец" текущий счет.

Также петровцы активно применяли "ловушки" на флангах, в частности "Металлист 1925" был в таких эпизодах часто зажат для развития атак.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 6

Впрочем, пропустили единственный мяч в Харькове подопечные Лавриненко именно в эпизоде, когда слишком увлеклись масированным подключением в атаку. Прерванный навес от Влада Клименко слева отрезал сразу пятерых игроков "Ингульца", дальнейший заброс Савина еще троих, а Давыдов в индивидуальной борьбе оказался проворнее двух защитников и опрометчиво покинувшего ворота Богдана Шуста.

Со временем менялся состав команды, но не менялись принципы. Вернулся в основу Александр Мишуренко, пропускавший первый тур, Александр Козак отвоевал место в старте у Щедрого, который с Коваленко теперь в лучшем случае являлся "первым запасным". В итоге это трио наиграло около 1000 минут, взаимозаменяя друг друга. Раскрылся в первой части сезона Олег Синегуб, о чем мы уже вспоминали в предыдущих публикациях.

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Шесть голевых передач с позиции левого фулбека просто не позволят избежать сравнения с шотландцем Робертсоном из того же "Ливерпуля".

Крайним защитникам действительно отводится важнейшая роль как при построении атак "Ингульца", так и в прессинге. Именно Синегуб и Балан чаще всего продвигают мяч, также это активно делали Лупашко и Клименко, ушедший зимой в "Черноморец". Но все же именно капитан чаще всего смещался к центральным защитникам за мячом в билд-апе. То, что капитан "Ингульца" имеет на данный момент 0 очков по системе "гол+пас" лишь его жертва системе, которая требует от "мозгового центра" планомерной работы как раз во время закладки фундамента атак.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 7

По ходу сезона Лавриненко чаще всего использовал ту же "елочку", что и в Харькове, с ролью "метронома" для прессинга у Запорожца. Если приходилось отыгрываться - Евгений оказывался в четверке первой линии прессингующих, если же речь шла об удержании устраивающего счета, помогал "цементировать" опорную зону Клименко и Лупашко. Запорожец провел на поле больше всех игровых минут (1659) после Шуста и центральных защитников, что иллюстрирует его незаменимость. Не удивительно, что Евгению даже приходилось "капитанить", когда Лупашко оказывался вне игры.

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В Краматорске в седьмом туре тренер "Ингульца" столкнулся с серьезными трудностями, решив выпустить трио центральных защитников, что внесло раздрай в до тех пор слаженную работу команды. В перерыве Лавриненко по сути признал ошибку, сменив Кучеренко на Илью Коваленко и вновь перейдя на агрессивные 4-2-2-1-1 с "глубинным" нападающим Мишуренко. При негативном для себя счете "Ингулец" включался в прессинг-работу уже у чужих ворот, а опорным полузащитникам помогал в отборе и Лупашко, который обычно не исполняет данной функции при устраивающем счете. Но в целом в тот вечер "Ингулец" не был похож на себя и даже "фланговые ловушки" не работали как надо из-за того, что краматорчане активно привлекали к розыгрышу мяча вратаря. Также Артур Денчук потащил пенальти, чем и принес победу своей команде. Ведь даже неидеальное исполнение плана на игру могло принести "Ингульцу" вполне неплохой исход.

Против "Руха" (0:1) не смогли выйти в основе Синегуб и Лупашко, поэтому тренер вновь вынужден был возвращаться к схеме с трио центрбеков. При обороне гости стремились максимально сужать пространство соперника на флангах за счет смещения трио опорников и полузащитника с противоположного фланга.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 8

В результате при равной игре все решил гол Климчука в концовке, причиной которого стала неразбериха между центральными защитниками и Владиславом Лупашко, который лишь за минуту до эпизода вышел на поле. В результате Климчука просто "потеряли" между линиями, чем "семерка" львовян и воспользовалась.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 9

В 17-м туре петровский клуб потерял очки еще раз, на этот раз проиграв в Волочиске (1:2). Против "Агробизнеса" Лупашко вышел в основе, на скамейке остался Мишуренко, не играли в старте и Коваленко с Синегубом, вместо которых вышли Фатеев и Щедрый.

Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины, как защищается Ингулец - изображение 10

Как раз удаление капитана перевернуло ход матча не в пользу "Ингульца". Сперва Владислав придержал соперника после собственной позиционной оплошности, а второй "горчичник" схлопотал в эпизоде, когда стремился исправить ошибку партнера, но поскользнулся, а стремление сыграть в подкате остановить уже не смог. Нехватка человека в центре тут же была использована "Агробизнесом", который молниеносно сравнял счет. Даже при 1:1 гости не забывали об атаках и в принципе играли на равных. Но снова сказалось отсутствие "лишнего" футболиста при стандарте у своих ворот.

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Подводя итоги, можно сказать, что лишь в матчах с "Авангардом" (1:2) и "Минаем" (1:1) дома система игры "Ингульца" потерпела провал. В оставшихся случаях потери очки были связаны либо с индивидуальными ошибками своих игроков, либо с голами соперника на последних минутах. Собственно эпизодическая потеря концентрации - еще один весомый фактор, над которым нужно Сергею Лавриненко со своими подопечными серьезно поработать.

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В статье: Владислав Лупашко Первая лига Авангард (Краматорск) Рух (Львов) Артур Денчук Ингулец (Петрово) Олег Синегуб Сергей Лавриненко Владислав Клименко Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Александр Мишуренко Евгений Запорожец
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