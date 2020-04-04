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Клуб ПФЛ передал аппараты искусственной вентиляции легких для двух больниц

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Агробизнес помогает больницам Тернопольской и Хмельницкой областей

Клуб ПФЛ передал аппараты искусственной вентиляции легких для двух больниц
Новина українською

В эфире "Украины футбольной" почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, что клуб помогает украинцам в борьбе с коронавирусом.

- Стараемся в такое трудное время для Украины и всего мира не стоять в стороне и помогать нашим врачам, потому что они, как и наши воины, находятся сейчас на передовой. Мы видим, что в Тернопольской области, в частности в Монастырском районе, 24 медика сейчас заразились этим тяжелым вирусом.

"Агробизнес" сейчас закупил два аппарата искусственной вентиляции легких, предоставляем в Тернопольскую и Хмельницкую области. Также заказали электронные термометры, много медицинских костюмов, масок десятки тысяч. Многие уже выдали, и дальше регулярно закупаем и раздаем, потому что это сейчас очень необходимое средство для существования.

Для наших ветеранов начали развозить продуктовые пайки. Помогаем финансово нашим больницам, кому что нужно – по возможности докупаем. Даже при наличии финансов порой не удается приобрести необходимое, то пытаемся найти.

Также выделяем топливо для доставки медиков, чтобы наших героев-врачей возили на работу, потому что эти люди сейчас находятся на передовой, – сказал Собуцкий.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий коронавирус
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