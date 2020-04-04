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Защитник Черноморца: Перед карантином тренеры раздали нам задания

Первая лига
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Денис Норенков уверен, что карантин - не время унывать

Защитник Черноморца: Перед карантином тренеры раздали нам задания
Новина українською

Игрок одесского "Черноморца" Денис Норенков прокомментировал паузу в Первой лиге и ситуацию с карантином.

- Перед тем, как отправить нас на карантин, тренеры раздали нам задания по физической подготовке на каждый день. Действую согласно полученным рекомендациям, тренируюсь на территории жилищного комплекса, в котором проживаю, силовую работу выполняю дома.

- Антивирусные мероприятия соблюдаешь?

- По совету врача нашей команды, проветриваю все помещения в квартире, чаще мою руки и пользуюсь антисептиком. Большую часть времени нахожусь на самоизоляции, не считая походов за продуктами (в маске) и тренировок на свежем воздухе в малолюдных местах.

- Чем занимаешься в свободное время?

- Всем понемногу. Дочитываю книгу, подтягиваю английский язык. Смотрим с девушкой сериалы и играем в приставку. В общем не отчаиваюсь и стараюсь проводить время с максимальной пользой.

Карантин - не время унывать! Уделите время себе, прочтите хорошую книгу, пересмотрите любимые фильмы, проведите время с близкими и родными людьми. Берегите свое здоровье, мойте руки, носите маски, избегайте людных мест, не подвергайте себя и других опасности! А главное, думайте позитивно и берегите друг друга.

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В статье: Черноморец (Одесса) Денис Норенков
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