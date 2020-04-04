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Металлист 1925 - Горняк-Спорт. Смотреть онлайн симуляцию матча 22-го тура Первой Лиги

Первая лига
(3 голосов)

Матч пройдет виртуально с помощью FIFA 19

Металлист 1925 - Горняк-Спорт. Смотреть онлайн симуляцию матча 22-го тура Первой Лиги
Новина українською

Вашему вниманию симулияция поединке 22-го тура Первой лиги "Металист1925" - "Горняк-Спорт" с помощью футбольного симулятора "FIFA-19".

"Металлист 1925" - "Горняк-Спорт" 17:00

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист U-19 (Харьков) киберспорт
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