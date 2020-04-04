Первая лига
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Металлист 1925 - Горняк-Спорт. Смотреть онлайн симуляцию матча 22-го тура Первой Лиги
Матч пройдет виртуально с помощью FIFA 19
Вашему вниманию симулияция поединке 22-го тура Первой лиги "Металист1925" - "Горняк-Спорт" с помощью футбольного симулятора "FIFA-19".
"Металлист 1925" - "Горняк-Спорт" 17:00
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