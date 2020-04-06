Тренер Руха: После восстановления соревнований очень важную роль будет играть ротация

Виталий Романюк, тренер по физической подготовке "Руха", рассказал, каковы актуальные тренировки для поддержания формы дома во время карантина.

- Виталий Викторович, как проходит ваше время на карантине?

- Поддерживаю физическую форму всеми возможными методами: выполняю различные упражнения дома, выхожу постоянно один на пробежки. На самом деле, сейчас мы переживаем очень трудное время. Ранее никто об этом даже не мог подумать. На сборе мы проделали большую работу и вышли на пик формы, а сейчас постепенно все это нивелируется.

Без специальной групповой работы, без использования мяча поддержать тот тонус, который у нас был, очень-очень сложно. Всем ребятам я даю задания для поддержания тонуса мышц с использованием возможного оборудования, но это все только позволяет не опустить очень низко уровень физподготовки.

- Как именно и в каком режиме сейчас тренируются игроки "Руха"?

- Я расписываю футболистам занятия на неделю. Очень важна интервальная беговая работа. Можно сказать, что ребята дома работают в двухразовом режиме. Если весь объем задач выполнять, то в тонусе они точно будут себя держать. Самое обидное, что нет хотя бы приблизительных дат, когда это все закончится. Не понимаем к чему готовиться и в каком направлении двигаться.

- Понимаем, что в нынешних условиях очень важный аспект работы - домашние тренировки...

- Для домашней работы я им стараюсь подбирать такие упражнения, которые охватывают все группы мышц, и чтобы чередовалась работа верхней части тела и нижней. Есть базовые упражнения: отжимания, пресс, приседания, различные планки.

Завершать занятия обязательно нужно кардиоблоком: бег на месте, джампинг "джекс" (прыжки с хлопком над головой), во время берпи (из положения лежа на груди нужно выпрыгивать вверх) хорошо поднимается пульс. Нужно работать циклами: 30 секунд выполняешь упражнения, столько же отдыхаешь и так далее. С каждым днем ​​паузу между подходами нужно уменьшать. Вот есть например 6 упражнений по 30 секунд и таких шесть кругов. В итоге имеем примерно 30-минутное занятие. Это помогает сжигать калории и держать в тонусе мышцы.

- Болельщики в соцсетях нередко спрашивают, какой инвентарь можно использовать для тренировок дома?

- Сейчас очень часто используют для занятий mini bands (резинки). С ними просто множество упражнений. Кто уже более подготовлен занимается с гантелями до 20 килограммов. Если их нет, то можно выйти в магазин и купить бутыль воды и уже можно дополнительно выполнять различные упражнения. Также можно использовать ролаут для пресса, диски для скольжения, на которых можно тренировать приводные мышцы, бицепс бедра, заднюю группу мышц.

Есть разные балансы, которые похожи на подушки. С ними также есть очень много интересных упражнений. Это поможет вам разнообразить свою работу. Это все стоит относительно немного денег и на любом сайте этот инвентарь можно, ведь доставки еще работают. Поэтому каждый имеет возможность сам сформировать мини-зал для собственных нужд. Все же самое главное - это беговая работа, чтобы работала сердечно-сосудистая система. Вот я читал недавно, что Малиновскому "Аталанта" привезла домой беговую дорожку. Понятно, что это топ-уровень, а мы должны наедине выбегать в парк, в лес и там тренироваться.

- Сейчас ребята используют различные технические гаджеты для тренировок?

- Нет, мы всегда поддерживаем связь в телефонном режиме. После того, как игроки получают задание, большинство ребят звонит и уточняет некоторую информацию по упражнениям, по беговой работе. "Руховцы" продвожують настойчиво работать. Все понимают, что у них есть большой шанс пробиться выше, поэтому сейчас не время для отдыха.

- По вашему мнению, сколько нужно времени после завершения карантина, чтобы подготовить футболистов к возобновлению чемпионата?

- Чтобы вернуть ребят в ту форму, которая была на финише сборов, нужно хотя бы 3 недели. Это также необходимо для того, чтобы после возобновления чемпионата избежать различных повреждений и травм. Так, как мы понимаем, играть нужно будет два матча в неделю. Это очень сложно. Есть такое неофициальное утверждение: если футболист подготовлен, то он может на пике формы выдать 3 игры, а дальше пойдет спад. А вот, если игрок после такой большой паузы, то неизвестно он сможет выдать хотя бы 2 игры на хорошем уровне. Считаю, предстоит большая ротация состава. С такими проблемами сейчас столкнулись все. В истории футбола впервые случилась такая ситуация.

- Сейчас идет много дискуссий относительно формата завершения чемпионата и вообще это будет возможно сделать. Что вы об этом думаете?

- В первую очередь нужно выяснить, какова ситуация с коронавирусом. По крайней мере, мы должны понимать пойдет ли заболеваемость и смертность на спад. Футбол - игра номер один в мире для зрителей. Если матчи и будут проводиться, то, думаю, должны быть обязательно с болельщиками. Без людей - это не футбол. Все же самое главное - безопасность и здоровье футболистов, тренерский штаб, работников клубов и болельщиков.

Если есть хоть какая-то маленькая вероятность того, что вирус будет распространяться дальше, а затем, существует возможность заболеть, то проводить игры в таком случае вообще не вижу смысла. Должна быть стопроцентная уверенность, что проведение матчей - безопасно. Тогда да, мы обязательно должны доиграть чемпионат и решить все по спортивному принципу. Если же такой возможности нет, то нужно садиться всем руководителям за стол и вместе решать эту проблему.

- Что вы вообще думаете о распространении пандемии коронавируса?

- Сейчас трудно что-то сказать, ведь мы поглощаем огромное количество информации из разных источников. Думаю, проблема действительно существует. Насколько она масштабная понять непросто. У меня есть знакомые, которые живут в итальянском Бергамо. Они рассказывают, что там делается ужас: очень много больных и смертность невероятно велика. У нас, я так вижу, люди не до конца осознают всех масштабов проблемы, ведь многие гуляют на улицах и по-разному проводят свое свободное время. В Бергамо уже больше месяца люди не выходят из комнат.

Все настолько испуганы, что даже за продуктами в магазин не идут. Трудно анализировать информацию, которая нам поступает. Неделю назад нам говорили, что болеют только пожилые люди, проходит 2-3 дня и уже говорят, что все в группе риска. Впоследствии читаешь информацию о том, что, кто болел не может снова перенести вирус, а затем уже опровергают эту новость. Кому верить? Удивительно, но наибольшая смертность в тех странах, где уровень медицины на порядок выше, чем у нас. А что говорить о наших маленьких деревнях и городах?

- Вы уже задумывались над глобальными последствиями пандемии?

- Последствия уже есть. Я не эксперт, но не нужно им быть, чтобы понимать - всего пострадает экономика, особенно в нашей стране. Трудно даже представить насколько. Главное, чтобы не было ухудшения ситуации в социуме. Люди могут дойти до того, что будут на улицах грабить друг друга. Люди теряют работу, а жить за что-то должны же. В других странах, где экономика сильнее, людям компенсируют расходы, как минимум 50 или 70 процентов заработной платы. А если у нас такого нет, то я не знаю какой выход. Думаю, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине после коронавируса, нужно будет несколько лет.

- Как вы морально разгружаете себя во время домашней изоляции?

- Свободного времени очень много, поэтому, провожу его с семьей. Также сейчас повышаю свой профессиональный уровень благодаря специализированной литературе. Читаю много книг, выписываю самое интересное, группирую все в конспекты. Рекомендовать конкретную книгу не могу, ведь это профильная литература. Преимущественно эти книги на иностранном языке.

- Какую страну после пандемии хотели бы посетить?

- На самом деле, хотел бы вновь посетить Италию. Ездил туда несколько лет назад и был в таком восторге, что трудно передать словами. В Италии приезжаешь в любой большой город и там - история, архитектура, футбол, кухня, культура. Как говорится, все и сразу. Думаю, это топ-страна.