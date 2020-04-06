Президент ПФЛ: Прорабатываем два варианта календаря: после Пасхи и с 15 мая

Президент ПФЛ Сергей Макаров в эфире ТК "Футбол" рассказал о том, когда могут возобновиться чемпионаты Первой и Второй лиг.

"В документах у нас ничего нет, но есть в головах. Готовимся к возобновлению. Надеемся на это. Будем отталкиваться от официальных решения. Когда снимут карантин и разрешат проведение массовых мероприятий. Но нам нужно еще дней десять, чтобы клубы собрались, а футболисты потренировались. После этого можно возобновить турнира. Нам нужно 13 дней игровых дней в Первой лиги.

Есть план календаря после Пасхи и с 15 мая. Просчитываем любые варианты. Главное доиграть сезон в любом случае. Это будет хороший сигнал сверху, чтобы все успокоились.

Коронавирус ударил по всем. Ждали весеннюю часть, была бы суперинтрига, но нас сбили на взлете. Многие клубы проходили сборы в Турции и деньги на нее выброшены на ветер. Пока клубы терпят. Если удастся по-спортивному завершить сезон и не допустить кулуарных решений, то это будет нормально. Если все затянется до осени или дольше, будет развал и шаг назад", - сказал Макаров.