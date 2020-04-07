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Арена Ингулец пострадала от коронавируса - задержка со строительством

Первая лига
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Будет готова до 2021 года

Арена Ингулец пострадала от коронавируса - задержка со строительством
Новина українською

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о зимней комплектации команды, строительстве стадиона и коронавирусе.

Босс клуба замечает, что ему нравится то, как команда укомплектована.

Доволен на все 100%. Знаю, что сегодняшней стартовой обоймой "Ингулец" готов конкурировать в УПЛ, мы дадим бой любым грандам украинского футбола.

В "Ингульца" есть коллектив, который просто не заметил "Карпаты", "Днепр-1", "Мариуполь" в Кубке. Сегодня 5-6 команд Первой лиги ничем не будут уступать около 10 командам УПЛ.

Высказался Поворознюк и о вспышке коронавируса в Украине.

В Петрово нет ни одного человека в инфекционном отделении, хотя оно готово к приему людей. У нас 90% "болеют" за "Ингулец" и потому, что нет футбола - а не коронавируса. В области уже есть случаи.

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На бизнесе коронавирус пока не сказывается, а на стадионе - да. Столбы из Турции: часть пришла, часть на полпути. Когда приедет - не знаю. То же самое фонари, системы питания. Из Нидерландов доставляют траву.

Планировал, что с августа будем играть на новом стадионе. Но это факторы, которые нам мешают. Теперь задержимся, до Нового года закончим.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Арена Ингулец
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Источник:
Футбол News

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