Ганский легионер клуба Первой лиги устроил тренировку на лестнице многоэтажки

Форвард "Руха" Эрнест Антви рассказал о том, как переживает коронавирусный карантин.

- Эрнест, как проходят твои карантинные будни?

- Мне очень скучно. Я постоянно в четырех стенах. Все это время я во Львове. Самое страшное, что каждый следующий день похож на предыдущий. Утром просыпаюсь, завтракаю, тренируюсь. Далее, чтобы убить время, смотрю фильмы, играю в футбол на приставке... Без футбола действительно очень тяжело. Это как у тебя забрали вещь, которой ты действительно дорожишь в жизни. Нету футбола, и такое впечатление, что весь мир остановился.

- Большинство игроков на период карантина разъехались домой. Кто из игроков "Руха" составляет тебе компанию?

- Действительно, в эти две недели наше футбольное помещения опустело. Кроме меня, здесь еще Рати и Габриэль. Они соседи по комнате, им не грустно вместе. Время от времени могу зайти к ним в гости, поговорить о футболе, но это все. Обычно стараюсь держать социальную дистанцию ​​даже со своими друзьями по команде.

- Как удается поддерживать форму в таких условиях?

- Стараюсь держать себя в оптимальных кондициях, в частности, качаю пресс, мышцы ног. Рисковать и бегать по улице не хочу, поэтому делаю это дома. У нас многоэтажка, бегаю с первого этажа на третий, и так несколько раз. Поверьте, это большая нагрузка.

- Часто выходишь из дома на улицу?

- Коронавирус - это серьезно. Поэтому я не гуляю по улице, и вообще стараюсь не выходить из дома без крайней необходимости. Раз в неделю выхожу в магазин. Преимущественно, это воскресенье. Скупаю необходимые продукты и возвращаюсь обратно. Уже две недели дома, придерживаюсь всех правил карантина. Это очень тяжело. Если приняли такой закон, то для нашей же безопасности. Преодолевать себя и свои привычки - только так сможем остановить эту болезнь. Должно пройти время, чтобы все вернулось в норму.

- Какая ситуация с коронавирусом на твоей родине, в Гане?

- В моей родной Гане зарегистрировано 200 случаев заболеваний COVID-19, там ситуация не является критической. Мне родные ежедневно звонят, переживают за меня, интересуются, какова ситуация в Украине. Говорю своей маме, что я в безопасности, сижу дома, чтобы она не волновалась. Жаль, что не могу быть рядом с родными в данный момент.

Карантин - это время, которое нужно проводят со своей семьей, мне же остается только общаться со своими по телефону. Также у меня много друзей в Испании и Португалии, слава Богу, все они в безопасности. Держу с ними связь, поддерживаем друг друга, часто рубимся в FIFA20 с ними по сети. Скорее бы все это кончилось...