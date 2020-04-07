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Ганский легионер клуба Первой лиги устроил тренировку на лестнице многоэтажки

Первая лига
(1 голосов)

Во Львове

Ганский легионер клуба Первой лиги устроил тренировку на лестнице многоэтажки
Новина українською

Форвард "Руха" Эрнест Антви рассказал о том, как переживает коронавирусный карантин.

- Эрнест, как проходят твои карантинные будни?

- Мне очень скучно. Я постоянно в четырех стенах. Все это время я во Львове. Самое страшное, что каждый следующий день похож на предыдущий. Утром просыпаюсь, завтракаю, тренируюсь. Далее, чтобы убить время, смотрю фильмы, играю в футбол на приставке... Без футбола действительно очень тяжело. Это как у тебя забрали вещь, которой ты действительно дорожишь в жизни. Нету футбола, и такое впечатление, что весь мир остановился.

- Большинство игроков на период карантина разъехались домой. Кто из игроков "Руха" составляет тебе компанию?

- Действительно, в эти две недели наше футбольное помещения опустело. Кроме меня, здесь еще Рати и Габриэль. Они соседи по комнате, им не грустно вместе. Время от времени могу зайти к ним в гости, поговорить о футболе, но это все. Обычно стараюсь держать социальную дистанцию ​​даже со своими друзьями по команде.

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- Как удается поддерживать форму в таких условиях?

- Стараюсь держать себя в оптимальных кондициях, в частности, качаю пресс, мышцы ног. Рисковать и бегать по улице не хочу, поэтому делаю это дома. У нас многоэтажка, бегаю с первого этажа на третий, и так несколько раз. Поверьте, это большая нагрузка.

- Часто выходишь из дома на улицу?

- Коронавирус - это серьезно. Поэтому я не гуляю по улице, и вообще стараюсь не выходить из дома без крайней необходимости. Раз в неделю выхожу в магазин. Преимущественно, это воскресенье. Скупаю необходимые продукты и возвращаюсь обратно. Уже две недели дома, придерживаюсь всех правил карантина. Это очень тяжело. Если приняли такой закон, то для нашей же безопасности. Преодолевать себя и свои привычки - только так сможем остановить эту болезнь. Должно пройти время, чтобы все вернулось в норму.

- Какая ситуация с коронавирусом на твоей родине, в Гане?

- В моей родной Гане зарегистрировано 200 случаев заболеваний COVID-19, там ситуация не является критической. Мне родные ежедневно звонят, переживают за меня, интересуются, какова ситуация в Украине. Говорю своей маме, что я в безопасности, сижу дома, чтобы она не волновалась. Жаль, что не могу быть рядом с родными в данный момент.

Карантин - это время, которое нужно проводят со своей семьей, мне же остается только общаться со своими по телефону. Также у меня много друзей в Испании и Португалии, слава Богу, все они в безопасности. Держу с ними связь, поддерживаем друг друга, часто рубимся в FIFA20 с ними по сети. Скорее бы все это кончилось...

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Эрнест Антви
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Источник:
Рух

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