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Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду

Первая лига
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При нынешнем рулевом у харьковчане есть все шансы на УПЛ.

Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Потеряв девять очков из 12 возможных в последних четырех играх прошлого сезона, подопечные Александра Горяинов потеряли шансы продолжить борьбу за путевку в элиту украинского футбола. Итоговое четвертое место провалом не стало, но смазанная концовка чемпионата стала кляксой на общем впечатлении, а самому наставнику стоила места работы.

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Андрей Демченко присоединился к тренерскому штабу МХ 1925 в апреле 2019-го и до лета вникал во все процессы, происходящие в клубе и команде. Поэтому поднять штандарт, выпавший из рук предшественника, ему не было сложно.

Новый тренер с первых же матчей показал, что не будет бояться вносить коррективы и активно внедрять в состав новичков. Против "Ингульца" 27 июля на поле вышли в стартовом составе Евгений Продавнов и Антон Савин, появившиеся в команде по ходу месяца, а Виталий Кольцов и вовсе присоединился к "Металлисту 1925" буквально накануне первой встречи!

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В дальнейшем Демченко продолжал идти по избранному вектору, Лукас Вентура также дебютировал в день своего официального представления в качестве игрока МХ1925, в поединке с "Черкащиной" (3:0) 31 августа. О Дереке Фрейтасе можно сказать то же самое, бразильский форвард был внесен в заявку 25 октября, а уже на следующий день вышел против "Кремня" (4:2) и даже забил гол. Впрочем, подобные меры отчасти можно списать и на "производственную необходимость", так как кадровый резерв коллектива был далеко не самым широким и качественным по сравнению с конкурентами в первой лиге на протяжении летне-осенней части кампании. Красноречивой является ситуация когда после удаления Цвиренко и Поспелова в 18-м туре, против "Агробизнеса" (0:5) тренеру пришлось выпускать пару центрльных защитников Жданов - Шершень, которая впервые играла в таком сочетании.

Состав "Металлиста 1925" также претерпевал изменения уже по ходу чемпионата. Если в первых трех турах главный тренер доверял Проданову, то против "Агробизнеса" (0:1) и в дальнейшем основным выбором на позиции левого вингера был Сергей Романов. Шершень в первых пяти турах три раза выходил на замену вместо игроков середины поля, а против "Черкащины" в шестом закрыл позицию правого фулбека. С тех пор Михаил, также усиливший команду летом, стал твердым игроком основы, а в рамках зимнего сбора 2020 даже надевал капитанскую повязку.

После голевой феерии в Ивано-Франковске (3:2) ступор поразил нападение "Металлиста 1925". Сергей Давыдов на острие атаки и раньше не впечатлял воображение, а гол в ворота "Ингульца" (1:0) в дебютном матче сезона так и остается для него последним до сих пор. В 12-м туре МХ 1925 принимал "Николаев" (0:0), но добыть победу помешало удаление Кольцова. В следующем туре показатель xG гостей на поле "Черноморца" был удручающим (0.07!!!), так что очередную нулевую ничью можно принимать за счастье. Домашнюю победу над "Оболонью-Бровар" (2:1) принесли точные удары Ямполя и Поспелова. Кстати, центральный защитник отличился пятью голами, что уже дает намного большую эффективность, чем у Давыдова. Поэтому решение подписать Дерека, а затем зимнее усиление Гегедошем является вполне логичным.

Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду - изображение 2

По моему субъективному мнению, лучшей игрой "Металлиста 1925" в первой части сезона был все же матч в Петрово, в котором лишь на последних минутах удалось уйти от поражения. Зато подопечным Демченко в течение 90 минут удавалось сохранять плотность между линиями и практически на равных соперничать с искушенным соперником в плане интенсивности прессинга (9,88 против 8,25 у "Ингульца").

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Тренер сделал лишь две замены, что также говорит о высоком качестве выполнения задач его подопечными, да и по ожидаемым голам "Металлист 1925" в тот вечер на гол Дерека вполне наиграл (xG=0,92).

Что действительно подвело команду, так это недисциплинированность. Удаление пары центральных защитников во львовском матче против "Руха" (0:1) лишило минимум одного, а то и трех заслуженных очков. Опять же, по ожидаемым голам именно гости наиграли на победу в большей мере (1,26 против 0,75 xG). В связи с этим, можно вспомнить и домашнюю игру с "Минаем" (2:3), когда уже в первом тайме хозяева лишились Дехтяренко, а во втором еще и Прядуна. Даже в столь непростых условиях харьковчане вновь были острее в завершающей фазе атак, но реализация моментов хромала. В обороне же не хватило плотности, из-за чего соперник реализовал три удара из восьми. Добавить к этому необязательную красную карточку Кольцова против "Николаева" и получим минимум шесть, а то и все восемь очков, которые МХ 1925 недополучил лишь из-за удалений.

Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду - изображение 3

В канву удивительной эффективности ударов соперника вплетается и наиболее провальный поединок осени, против "Агробизнеса" (0:5). При том, что в центре обороны была, мягко говоря, экспериментальная пара, а усредненная позиция Дерека вынуждено находилась на уровне с Ямполем, "Металлист 1925" все равно владел мячом 62,3% времени, а в контрпрессинге показал высокий уровень PPDA=7,21. Увы, у клуба из Волочиска еще и многое "залетало" - все десять ударов подопечных Иванова пришлись в створ, а ровно половина из них привела к голам.

В рамках зимних сборов харьковская команда провела десять встреч, выиграв восемь из них. Общая картина была смазана завершающим поединком с "Горняком-Спорт" (1:2), в котором коллектив действовал не без доли авантюризма. Собственно, схема 4-1-4-1 остается основной для Демченко и рассчитана как раз на доминирование при игре с мячом. Лучшими бомбардирами в спарингах стали Владислав Дмитренко и Максим Ермоленко, забившие по четыре мяча.

Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду - изображение 4

Кстати, Давыдов забил три, но все равно его перспективы после долгожданного возобновления сезона кажутся не самыми радужными, учитывая еще и приход Роберта Гегедоша - топ-форварда первой части сезона. Также удалось отыскать профильного левого вингера в лице Максима Банасевича. Полузащитник провел с командой практически все сборы и оформил голевой дубль при одной результативной передаче.

Ярким был зимний перфоманс Вадима Жука, особенно его гол в ворота "Альянса" (4:0) прямым ударом от боковой линии. Слева в обороне вместо покинувшего команду Владислава Кравченко наигрывался новичок Сергей Ченбай. Свое время получал и Аних Чидера Келит, но понятно, что основным будет на этой позиции бывший капитан "Кремня". Ну а центр обороны в первых двух весенних матчах вынужденно составят Михаил Шершень и Максим Цвиренко, так как Поспелов пропустит встречи с "Металлургом" и "Черкащиной" из-за дисквалификации.

Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду - изображение 5

Прогресс Ермоленко и Дмитренко не может не радовать, но в основу они все равно вряд ли будут проходить регулярно. Все же конкуренция в атакующих звеньях в команде Демченко сейчас такая, что позавидовал бы и Тен Хаг в нынешнем "Аяксе". Поэтому у "Металлиста 1925" сейчас есть все предпосылки для прогресса и удачного решения задачи повышения в классе, тем более, что календарь оставшихся 11 туров вполне комфортный. Предлагаю свой вариант "Металлиста 1925", который мы, надеюсь, очень скоро получим возможность увидеть на футбольном поле.

В первых трех турах соперники из нижней половины таблицы, затем сложные выезды в Минай и Луцк, а также домашние встречи с "Авангардом", "Прикарпатьем" и "Черноморцем". Визит к "Николаеву", который также находится на рельсах перестройки, не должен быть трудным для уже на тот момент сыгравшегося коллектива из Харькова. Как и завершающий матч сезона с "Кремнем" на своем поле. Перед этим, правда, предстоит сыграть на "Оболонь Арене" и как раз этот поединок имеет все шансы стать ключевым.

Данные статистики приведены на основании системы WyScout
фото: Официальный сайт ФК "Металлист 1925"
Отдельное спасибо Неофициальному ресурсу клуба и админу группы в Фейсбук за протокольные данные со спарингов и помощь при написании!

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В статье: Сергей Давыдов Первая лига Андрей Демченко Ярослав Ямполь Антон Савин Вадим Жук Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Роберт Гегедош Максим Банасевич Виталий Кольцов Владислав Дмитренко Михаил Шершень Сергей Ченбай Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Дмитрий Поспелов Дерек Фрейтас Рибейро Максим Ермоленко Максим Цвиренко Лукас Вентура
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