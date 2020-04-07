Новый Металлист 1925 или как Демченко меняет команду

Потеряв девять очков из 12 возможных в последних четырех играх прошлого сезона, подопечные Александра Горяинов потеряли шансы продолжить борьбу за путевку в элиту украинского футбола. Итоговое четвертое место провалом не стало, но смазанная концовка чемпионата стала кляксой на общем впечатлении, а самому наставнику стоила места работы.

Читайте также Горяинов стал тренером в академии Бенфики

Андрей Демченко присоединился к тренерскому штабу МХ 1925 в апреле 2019-го и до лета вникал во все процессы, происходящие в клубе и команде. Поэтому поднять штандарт, выпавший из рук предшественника, ему не было сложно.

Новый тренер с первых же матчей показал, что не будет бояться вносить коррективы и активно внедрять в состав новичков. Против "Ингульца" 27 июля на поле вышли в стартовом составе Евгений Продавнов и Антон Савин, появившиеся в команде по ходу месяца, а Виталий Кольцов и вовсе присоединился к "Металлисту 1925" буквально накануне первой встречи!

В дальнейшем Демченко продолжал идти по избранному вектору, Лукас Вентура также дебютировал в день своего официального представления в качестве игрока МХ1925, в поединке с "Черкащиной" (3:0) 31 августа. О Дереке Фрейтасе можно сказать то же самое, бразильский форвард был внесен в заявку 25 октября, а уже на следующий день вышел против "Кремня" (4:2) и даже забил гол. Впрочем, подобные меры отчасти можно списать и на "производственную необходимость", так как кадровый резерв коллектива был далеко не самым широким и качественным по сравнению с конкурентами в первой лиге на протяжении летне-осенней части кампании. Красноречивой является ситуация когда после удаления Цвиренко и Поспелова в 18-м туре, против "Агробизнеса" (0:5) тренеру пришлось выпускать пару центрльных защитников Жданов - Шершень, которая впервые играла в таком сочетании.

Состав "Металлиста 1925" также претерпевал изменения уже по ходу чемпионата. Если в первых трех турах главный тренер доверял Проданову, то против "Агробизнеса" (0:1) и в дальнейшем основным выбором на позиции левого вингера был Сергей Романов. Шершень в первых пяти турах три раза выходил на замену вместо игроков середины поля, а против "Черкащины" в шестом закрыл позицию правого фулбека. С тех пор Михаил, также усиливший команду летом, стал твердым игроком основы, а в рамках зимнего сбора 2020 даже надевал капитанскую повязку.

После голевой феерии в Ивано-Франковске (3:2) ступор поразил нападение "Металлиста 1925". Сергей Давыдов на острие атаки и раньше не впечатлял воображение, а гол в ворота "Ингульца" (1:0) в дебютном матче сезона так и остается для него последним до сих пор. В 12-м туре МХ 1925 принимал "Николаев" (0:0), но добыть победу помешало удаление Кольцова. В следующем туре показатель xG гостей на поле "Черноморца" был удручающим (0.07!!!), так что очередную нулевую ничью можно принимать за счастье. Домашнюю победу над "Оболонью-Бровар" (2:1) принесли точные удары Ямполя и Поспелова. Кстати, центральный защитник отличился пятью голами, что уже дает намного большую эффективность, чем у Давыдова. Поэтому решение подписать Дерека, а затем зимнее усиление Гегедошем является вполне логичным.

По моему субъективному мнению, лучшей игрой "Металлиста 1925" в первой части сезона был все же матч в Петрово, в котором лишь на последних минутах удалось уйти от поражения. Зато подопечным Демченко в течение 90 минут удавалось сохранять плотность между линиями и практически на равных соперничать с искушенным соперником в плане интенсивности прессинга (9,88 против 8,25 у "Ингульца").

Читайте также Машина гегенпрессинга в первой лиге Украины. Как защищается Ингулец

Тренер сделал лишь две замены, что также говорит о высоком качестве выполнения задач его подопечными, да и по ожидаемым голам "Металлист 1925" в тот вечер на гол Дерека вполне наиграл (xG=0,92).

Что действительно подвело команду, так это недисциплинированность. Удаление пары центральных защитников во львовском матче против "Руха" (0:1) лишило минимум одного, а то и трех заслуженных очков. Опять же, по ожидаемым голам именно гости наиграли на победу в большей мере (1,26 против 0,75 xG). В связи с этим, можно вспомнить и домашнюю игру с "Минаем" (2:3), когда уже в первом тайме хозяева лишились Дехтяренко, а во втором еще и Прядуна. Даже в столь непростых условиях харьковчане вновь были острее в завершающей фазе атак, но реализация моментов хромала. В обороне же не хватило плотности, из-за чего соперник реализовал три удара из восьми. Добавить к этому необязательную красную карточку Кольцова против "Николаева" и получим минимум шесть, а то и все восемь очков, которые МХ 1925 недополучил лишь из-за удалений.

В канву удивительной эффективности ударов соперника вплетается и наиболее провальный поединок осени, против "Агробизнеса" (0:5). При том, что в центре обороны была, мягко говоря, экспериментальная пара, а усредненная позиция Дерека вынуждено находилась на уровне с Ямполем, "Металлист 1925" все равно владел мячом 62,3% времени, а в контрпрессинге показал высокий уровень PPDA=7,21. Увы, у клуба из Волочиска еще и многое "залетало" - все десять ударов подопечных Иванова пришлись в створ, а ровно половина из них привела к голам.

В рамках зимних сборов харьковская команда провела десять встреч, выиграв восемь из них. Общая картина была смазана завершающим поединком с "Горняком-Спорт" (1:2), в котором коллектив действовал не без доли авантюризма. Собственно, схема 4-1-4-1 остается основной для Демченко и рассчитана как раз на доминирование при игре с мячом. Лучшими бомбардирами в спарингах стали Владислав Дмитренко и Максим Ермоленко, забившие по четыре мяча.

Кстати, Давыдов забил три, но все равно его перспективы после долгожданного возобновления сезона кажутся не самыми радужными, учитывая еще и приход Роберта Гегедоша - топ-форварда первой части сезона. Также удалось отыскать профильного левого вингера в лице Максима Банасевича. Полузащитник провел с командой практически все сборы и оформил голевой дубль при одной результативной передаче.

Ярким был зимний перфоманс Вадима Жука, особенно его гол в ворота "Альянса" (4:0) прямым ударом от боковой линии. Слева в обороне вместо покинувшего команду Владислава Кравченко наигрывался новичок Сергей Ченбай. Свое время получал и Аних Чидера Келит, но понятно, что основным будет на этой позиции бывший капитан "Кремня". Ну а центр обороны в первых двух весенних матчах вынужденно составят Михаил Шершень и Максим Цвиренко, так как Поспелов пропустит встречи с "Металлургом" и "Черкащиной" из-за дисквалификации.

Прогресс Ермоленко и Дмитренко не может не радовать, но в основу они все равно вряд ли будут проходить регулярно. Все же конкуренция в атакующих звеньях в команде Демченко сейчас такая, что позавидовал бы и Тен Хаг в нынешнем "Аяксе". Поэтому у "Металлиста 1925" сейчас есть все предпосылки для прогресса и удачного решения задачи повышения в классе, тем более, что календарь оставшихся 11 туров вполне комфортный. Предлагаю свой вариант "Металлиста 1925", который мы, надеюсь, очень скоро получим возможность увидеть на футбольном поле.

В первых трех турах соперники из нижней половины таблицы, затем сложные выезды в Минай и Луцк, а также домашние встречи с "Авангардом", "Прикарпатьем" и "Черноморцем". Визит к "Николаеву", который также находится на рельсах перестройки, не должен быть трудным для уже на тот момент сыгравшегося коллектива из Харькова. Как и завершающий матч сезона с "Кремнем" на своем поле. Перед этим, правда, предстоит сыграть на "Оболонь Арене" и как раз этот поединок имеет все шансы стать ключевым.

Данные статистики приведены на основании системы WyScout

фото: Официальный сайт ФК "Металлист 1925"

Отдельное спасибо Неофициальному ресурсу клуба и админу группы в Фейсбук за протокольные данные со спарингов и помощь при написании!