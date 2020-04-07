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Кополовец: Хочется еще сыграть в УПЛ, 1-2 матча

Первая лига
(1 голосов)

Пока что вешать бутсы на гвоздь рановато

Кополовец: Хочется еще сыграть в УПЛ, 1-2 матча
Новина українською

36-летний спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец, который продолжает выходить на поле, рассказал, когда он планирует завершать карьеру игрока.

"Как игрок не хочу занимать чье-то место в команде. Я перестаю себя устраивать как футболист. Это как едешь по автобану на Volkswagen, вас обгоняет BMW. Так хочется 6-7 передачу включить, но вы не можете это сделать. Хочется сыграть еще в УПЛ, 1-2 матча.

Я планирую окончание карьеры, но если будет возможность сыграть в УПЛ – я это сделаю", – сказал Кополовец.

Напомним, что сейчас "Минай" находится на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Руха") на два очка.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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