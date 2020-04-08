Коуч Ингульца отказался от тренировок мини-группами

Наставника перволигового "Ингульца" Сергея Лавриненко спросили об истории с отказом президента клуба Александра Поворознюка от снижения зарплаты, распространении коронавируса в Украине и идею тренировки мини-группами.

- Сергей Дмитриевич, достаточно показательна ситуация с зарплатами в "Ингульце", когда игроки не отказывались от понижения, но президент выплатил ее в полном объеме. Кто был инициатором идеи снижения зарплат?

- Наверное надо иначе интерпретировать вопрос, ведь ситуация была неправильно воспринята. Ребята не просили, что давайте снизим нам зарплату. Такой постановки вопроса не было. Все входили в положение президента клуба. Ситуация, с которой столкнулся весь мир, достаточно неоднозначна. Понимаем, что у многих бизнесменов тяжелые времена. И где-то подсознательно мы были готовы, что наш руководитель снизит нам в каком-то соотношении заработную плату.

Александр Григорьевич свою позицию четко показал. Несмотря на кризис, если он пообещал, то свое слово будет держать. Не было такого, чтобы позвонили президенту и говорили: "Александр Григорьевич, вам сложно, дайте нам половину зарплаты". Такого не было, и я думаю, что это было бы неправильно. Вины футболистов в этой ситуации нет. Мы готовились полноценно на сборе, проводили сложную работу и готовы были 22-го марта начинать чемпионат. Пандемия все планы разрушила. Примерно такая ситуация.

- Для вас этот поступок со стороны президента не стал неожиданностью? Или вы верили, что именно так и будет?

- Скажем так, мы знаем Александра Григорьевича не первый год. Мы знаем его за действиями. Он не обещает «золотые горы», как кое-что обещает, старается всегда выполнять, как бы ему не было тяжело.

Были моменты, когда действительно было ему трудно в связи с экономическим положением в стране, курс доллара менялся, но он всегда находил возможность своевременно выплатить зарплату и выполнить те финансовые обязательства, которые взял на себя. Поэтому удивление у меня не было. Я был спокоен, потому что знал: если президент пообещал, то он это выполнит.

Мы не хотим превратить этот поступок на героическое. Александр Григорьевич сказал, что хочет оставаться Поворознюком. То есть в этой фразе глубокий смысл: все, что он делает, пытается делать с любовью, с душой, открыто. Именно этим поступком он показал, что всегда такой. Поэтому это не героический поступок, человек просто держит свое слово.

- "Олимпик" сообщил, что его игроки готовы тренироваться несколькими группами. У вас все остается без изменений?

- Да, у нас нет такой возможности группами тренироваться. В Владимировке мы живем все на одной базе, поэтому нет смысла проводить тренировки по 3-4 игрока. Мы все равно живем в одном помещении, питаемся в одной столовой, ходим все вместе.

Если и собираться, то надо проводить полноценную тренировку. Тренировка - это 1,5-2 часа времени, где будут группой находиться игроки, а все остальное время они будут общаться между собой на одной базе. Мы решили не делать этих групповых тренировок.

Понимаем, что ребята тоже переживают в этой ситуации, которая сложилась и поддерживают форму. У нас сложилось доверительные отношения между всеми. Мы понимаем, что футболист - это всегда продукт, в хорошем смысле слова. Что лучше будет его форма, тем дороже сможет себя реализовать. Большая зарплата, большие премиальные, дороже его трансферная цена ... Игроки должны понимать, что надо максимально поддерживать свою форму, независимо от ситуации в мире.

- Вы видите какой-то оптимизм в этой ситуации? Те сообщения, которые вы слышите от Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения. Можно ли говорить, что заболеваемость коронавируса идет на спад?

- Мы не можем сейчас что-то обсуждать, потому что вообще впервые мир столкнулся с такой ситуацией. Надо предохраняться, выполнять меры безопасности, чтобы не дать повода этой болезни развиваться. Я всегда стараюсь смотреть с позитивом на любую ситуацию. Несмотря на то, что эта болезнь распространяется, ребята могут больше внимания уделить своим детям, семьям, родителям, потому что с нашей работой мы видим их очень редко. И поэтому страдают наши семьи.

Но соревнования следует восстановить и доиграть этот интересный чемпионат. Клубы будут в равных условиях, поэтому точно будет интересно.