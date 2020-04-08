Нападающий Черноморца рассказал об индивидуальных тренировках и совместном семейном занятии

Форвард "Черноморца" Андрей Штогрин признался, что во время карантина поддерживает форму различными способами.

- Во-первых, выполняю упражнения дома на коврике, при случае занимаюсь и на свежем воздухе. Во-вторых, стараюсь правильно питаться, чтобы поддерживать свой игровой вес.

- Антивирусные меры выполняешь?

- Перед выходом на улицу обязательно беру медицинскую маску, антисептик всегда при мне, часто мою руки, проветривают помещение, в котором нахожусь.

- Появилось много свободного времени. Чем его заполняешь?

- Время провожу по-разному: смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, часто всей семьей играем в настольные игры.