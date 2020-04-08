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Нападающий Черноморца рассказал об индивидуальных тренировках и совместном семейном занятии
Пока над миром витает коронавирус
Форвард "Черноморца" Андрей Штогрин признался, что во время карантина поддерживает форму различными способами.
- Во-первых, выполняю упражнения дома на коврике, при случае занимаюсь и на свежем воздухе. Во-вторых, стараюсь правильно питаться, чтобы поддерживать свой игровой вес.
- Антивирусные меры выполняешь?
- Перед выходом на улицу обязательно беру медицинскую маску, антисептик всегда при мне, часто мою руки, проветривают помещение, в котором нахожусь.
- Появилось много свободного времени. Чем его заполняешь?
- Время провожу по-разному: смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, часто всей семьей играем в настольные игры.