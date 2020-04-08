Игроки Оболонь-Бровар уже мечтают о создании клубом женской команды

Богдан Покойовый, защитник "Оболонь-Бровар", рассказал о своих кумирах в футболе, карьере в Литве и желании играть в УПЛ.

- Как началась твоя футбольная карьера?

- Мой родной город - Нетешин, что на Хмельнитчине. В 6 лет меня отец отвел на футбол. С 6 до 12 лет играл в футбол в своей родной команде - КДЮСШ "Энергетик" (г.. Нетешин). В возрасте 13 лет я уехал в ФК "Ильичевец" (г. Мариуполь) на просмотр, это было в 1200 км от дома. Меня зачислили в футбольную школу и там я отыграл один сезон. Потом понял, что хочу быть ближе к родному городу и уехал в ФК "Подолье" (м. Хмельницький), где сыграл 2 сезона. А с тех пор уже был Киев и ОК им. И. Поддубного.

- Как ты попал в ФК "Оболонь-Бровар"?

- Я играл полгода в Литве, в команде с тамошней первой лиги. После у меня закончился контракт и я вернулся в Украину, а здесь уже стартовал сезон в Чемпионате Украины среди команд Первой лиги U-19. Мой агент посоветовал мне приехать на просмотр в ФК "Оболонь-Бровар U-19", тогда еще старшим тренером был Валерий Иващенко. Меня приняли в состав "пивоваров", так и началась моя карьера за "бело-зеленых".

- Кто для тебя сейчас лучший футболист мира?

- Роналду!

- Что мешает украинским футболистам играть так, как игроки в топ-чемпионатах?

- Я думаю, менталитет и дисциплина. Это две основные причины.

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- Сможет ли "Оболонь-Бровар" выйти в УПЛ?

- Да

- Что может помешать команде выйти в Премьер-Лигу? До зимнего перерыва 4 игры были проиграны...

- Начнем с того, что это было в прошлом году и был другой главный тренер - Сергей Ковалец, а сейчас - Олег Мазуренко. Я думаю, будет совсем другой футбол, другое видение игры. Я верю, что все получится у команды. Мы все хотим, чтобы ФК "Оболонь-Бровар" играл в Премьер-Лиге!

- Если команда выходит в УПЛ, то она, по регламенту, в будущем должна создать женскую команду. Будет ли это стимулом для ребят работать над своими результатами еще лучше?

- Да, женская команда в своей лиге будет выигрывать матчи и показывать результаты. Не дай Бог, что мы будем демонстрировать результаты хуже. Секрет хорошего результата, наверное, будет в том, что игроки будут жить вместе! (Смеется)

- Сможет ли сборная Украины выйти в 1/4 финала Евро-2021?

- Да, конечно. Сейчас национальная сборная в хорошей форме. Главный тренер Андрей Шевченко прекрасно подготовил ребят.