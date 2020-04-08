Снижение зарплат в Балканах? Почетный президент сообщил о моменте "помощи клубу"

Почетный президент ФК "Балканы" Дмитрий Голубев сообщил о карантине в команде, влиянии коронавируса на финансовое положение клуба, а также о турнирных задачах.

- Как эта вынужденная по всей стране пауза отразилась на спонсорах команды, которые имеют прямое отношение к агропромышленному бизнесу?

- Сейчас последствия повсюду. Однако, с точки зрения сложившейся ситуации как в мире, так и в нашей стране, аграрный сектор находится в выигрышном положении по сравнению со всеми другими секторами экономики. Он, во всяком случае, живой и движется вперед.

- Многие европейские гранды, не говоря уже о командах с более скромным бюджетом, вынуждены сегодня договариваться с футболистами по временному снижению заработной платы. Режим экономии включен и в "Балканах"?

- Да, пора и команде прийти на помощь клубу. Больше об этом не хочу говорить, потому что это наша внутренняя кухня.

- Зорянская команда достаточно плодотворно провела зимние сборы, однако сейчас нет возможности для полноценных тренировочных занятий. Значит ли это, что после карантина подопечным Андрея Пархоменко придется начинать с нуля?

- Думаю, что так, как и всем командам. Однако, сейчас все в равных условиях. Побеждать будет тот, кто сильнее духом, тот, кто действительно любит футбол, тот, кто не терял время на карантине в бесконечных обвинениях всех и вся, а кто переосмыслил себя, кто задался вопросом, кто ты и зачем ты. Вот кто будет побеждать!

- Зимой состав "Балкан" на треть обновился. Более того, клуб впервые заключил контракты сразу с тремя бразильскими легионерами. Можно ли утверждать, что селекцией Вы полностью довольны?

- Вполне доволен. Исходя из той ситуации, в которой мы находились, и, видимо, еще в ней находимся, я считаю, что Андрей Викторович удалось слепить очень классную команду, способную побеждать.

- Каким видите дальнейшее развитие ситуации с весенней частью футбольного сезона в Первой лиге?

- Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса и, соответственно, какой будет реакция правительства. Очень надеюсь, что чемпионат будет обязательно доигран. Неважно, весной или летом. Главное, чтобы со зрителями. Я искренне верю, что все у нас будет хорошо, мы все справимся.

- Если пауза в чемпионате затянется на неопределенный срок, все клубы низших украинских дивизионов смогут доиграть сезон? Ведь в отечественном футболе не редки случаи, когда клубы не могли пережить обычную зимнюю паузу.

- Это вопрос не ко мне, но думаю, что этот чемпионат доиграют все.

- В такой неопределенной ситуации будут ли пересмотрены турнирные задачи зорянских "Балкан"?

- Команда сидит на карантине и ждет, когда ей позволят начать большую игру. По меньшей мере, глупо сейчас ее содержать и менять задачи. Нет, эта задача на сезон не меняется - мы хотим остаться в Первой лиге и мы в ней останемся!