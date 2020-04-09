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Во время реабилитации после травмы игрок с Первой лиги попал на мировое первенство FIFA
Считает Зинченко лучшим киберфутболистом
Хавбек "Оболонь-Бровар" Ярослав Гурмак приходит в себя после тяжелого повреждения, из-за которого пришлось сделать операцию. Но времени футболист не теряет - играет в FIFA.
Недавно Ярослав вошел в число 32-х победителей первых двух этапов онлайн-квалификации национального отбора к мировому первенству FIFA.
Признается, что это для него стало приятной неожиданностью, хотя киберфутбол для него - лишь хобби.
- Футбол есть и будет моей основной профессией.
- Сейчас киберспорт и киберфутбол развиваются семимильными шагами. Расскажи почему так происходит?
- Я думаю, киберспорт развивается очень быстро, потому что все играют в компьютерные игры, сейчас очень много турниров различного уровня, в которых все кто хотят могут принять участие, и вообще киберспорт по моему мнению только в начале своего развития.
- Что для тебя значит в жизни футбол и киберспорт и в частности киберфутбол?
- Футбол - моя профессия, которой я посвящаю жизнь, а киберфутбол - мое хобби, мой отдых от тренировок и офлайн матчей.
- Какими еще достижениями в киберфутболи и киберспорте в частности можешь похвастаться?
- Довольно часто становлюсь победителем региональных онлайн-чемпионатов.
- По твоему мнению какие лучшие игроки PlayStation среди звезд украинской и свитового футбола?
- Среди украинских звезд - Александр Зинченко, среди мировых - Неймар и Гризманн.
- Самые лучшие игроки PlayStation в составе ФК "Оболонь-Бровар"?
- Олег Слободян и набрал хорошую форму Назарий Федоровский.
- Будущее в киберфутболе лучше, чем в футболе?
- Нет, будущее конечно за футболом. Мы все привыкли к реальным эмоциям во время живых матчей.
- Как проходит твоя реабилитация после травмы и операции?
- Сейчас занимаюсь с тренером-реабилитологом в интенсивном режиме. Надеюсь скоро смогу тренироваться с командой.
- Кто тебя поддерживает в этот нелегкий период?
- Моя семья, моя девушка и мой родной клуб.
- Какие книги и фильмы стоит почитать и посмотреть во время картину?
- Книга "Монах, который продал свой Феррари", а по фильму - это, конечно, "Паразиты", который получил премию Оскар.