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Во время реабилитации после травмы игрок с Первой лиги попал на мировое первенство FIFA

Первая лига
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Считает Зинченко лучшим киберфутболистом

Во время реабилитации после травмы игрок с Первой лиги попал на мировое первенство FIFA
Новина українською

Хавбек "Оболонь-Бровар" Ярослав Гурмак приходит в себя после тяжелого повреждения, из-за которого пришлось сделать операцию. Но времени футболист не теряет - играет в FIFA.

Недавно Ярослав вошел в число 32-х победителей первых двух этапов онлайн-квалификации национального отбора к мировому первенству FIFA.

Признается, что это для него стало приятной неожиданностью, хотя киберфутбол для него - лишь хобби.

- Футбол есть и будет моей основной профессией.

- Сейчас киберспорт и киберфутбол развиваются семимильными шагами. Расскажи почему так происходит?

- Я думаю, киберспорт развивается очень быстро, потому что все играют в компьютерные игры, сейчас очень много турниров различного уровня, в которых все кто хотят могут принять участие, и вообще киберспорт по моему мнению только в начале своего развития.

- Что для тебя значит в жизни футбол и киберспорт и в частности киберфутбол?

- Футбол - моя профессия, которой я посвящаю жизнь, а киберфутбол - мое хобби, мой отдых от тренировок и офлайн матчей.

- Какими еще достижениями в киберфутболи и киберспорте в частности можешь похвастаться?

- Довольно часто становлюсь победителем региональных онлайн-чемпионатов.

- По твоему мнению какие лучшие игроки PlayStation среди звезд украинской и свитового футбола?

- Среди украинских звезд - Александр Зинченко, среди мировых - Неймар и Гризманн.

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- Самые лучшие игроки PlayStation в составе ФК "Оболонь-Бровар"?

- Олег Слободян и набрал хорошую форму Назарий Федоровский.

- Будущее в киберфутболе лучше, чем в футболе?

- Нет, будущее конечно за футболом. Мы все привыкли к реальным эмоциям во время живых матчей.

- Как проходит твоя реабилитация после травмы и операции?

- Сейчас занимаюсь с тренером-реабилитологом в интенсивном режиме. Надеюсь скоро смогу тренироваться с командой.

- Кто тебя поддерживает в этот нелегкий период?

- Моя семья, моя девушка и мой родной клуб.

- Какие книги и фильмы стоит почитать и посмотреть во время картину?

- Книга "Монах, который продал свой Феррари", а по фильму - это, конечно, "Паразиты", который получил премию Оскар.

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В статье: FIFA Оболонь-Бровар (Киев) Александр Зинченко Ярослав Гурмак
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Источник:
Оболонь-Бровар

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