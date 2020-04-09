Трое лучших украинских футболистов и оппонирование Тьерри Анри - воспоминания Александра Грицая

Старший тренер "Руха" Александр Грицай, который с 1997 по 2015 годы был футболистом и выступал в "Днепре", "Арсенале", "Кривбассе", "Заре" и сборной Украины, вспомнил свои лучшие матчи и самых крепких соперников.

- Игрок, против которого было играть сложнее в карьере.

- Думаю, это был Тьерри Анри. Он - очень быстрый, поэтому его догонять было очень трудно. Это умный игрок. Вот эти две черты делали его суперфутболистом.

- Попадет ли "Рух" в этом сезоне в УПЛ?

- Уверен в этом на сто процентов. У нас хорошая команда, замечательный президент и классный менеджмент. Для повышения в классе есть все необходимые условия.

- У кого из игроков самый сильный удар?

- В "Рухе", думаю, самая сильная "пушка" у Ивана Брикнера. Главное, чтобы попадал в ворота (смеется). А вот в мировом футболе считаю, что самым мощным ударом обладал Роберто Карлос. Из нынешних игроков, думаю, у Криштиано Роналду - классно поставленный удар.

- Каков ваш лучший матч в карьере?

- Самым памятный мой первый матч в еврокубках против "Фиорентины". Правда, я уже и не вспомню, как тогда сыграл. Было сумасшедшее волнение. Начали играть и все стало хорошо. Если еще и сделать несколько удачных действий на поле, то вообще появляется уверенность в своих силах.

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- Как вам перестроение футбольного клуба "Заря" Луганск?

- Мне очень импонирует игра «Зари» и то, как команда перестроилась. Они играют при Скрипнике совсем по-другому, чем это было при Вернидубе. В конце концов, я слежу не только за "Зарей", но и за всеми клубами УПЛ.

Игра, которую предлагает Виктор Скрипник, мне нравится. Единственный момент, на который обращаю внимание, сейчас "Заря" гнет постоянно одну линию. Я не видел, чтобы они перестраивались под соперника. У них всегда в центре поля выстраивается этот ромб. Команда играет от своих сильных сторон.

- Назовите трех лучших игроков, с которыми играл Александр Грицай и почему.

- Со многими пришлось поиграть. Все же моя тройка такова: Андрей Шевченко, Сергей Назаренко и Александр Рыкун. С Шевченко я много не играл, но достаточно времени тренировался. В тренировочном процессе он очень хорошо реализовывал моменты. Если он выходил с голкипером один на один, то это в большинстве завершалось голом.

Также у него был хорошо поставленный удар. В общем, Шевченко - игрок топ-уровня. Назаренко - это светлая голова на поле. Он был классным диспетчером в футболе. Рыкун - уникальный футболист. Создавалось впечатление, что у него глаза на затылке. Человек видел все поле идеально. Единственное, что ему не хватало - настойчивости в работе. На тренировках он вообще не перерабатывал. Рыкун всегда говорил: "Пусть тренируется тот, кто не умеет".

- Ваш образец из тренеров, работа которого импонирует больше всего?

- Я здесь буду банальный, ведь мне, как большинства, очень нравится работа Хосепа Гвардиолы. Также импонируют такие тренеры, как Ральф Рангник и Марсело Бьелса. О футболе Гвардиолы все знают: много тактики и атаки. Он меняет стиль, эволюционирует. Его футбол в «Браселони», в «Баварии» и в «Сити» был разным.

Стиль Рангника - это настойчивость, агрессия и прессинг. С "Зарей" мы играли против его «Лейпцига». Могу сказать - это топ-уровень. Со стороны смотришь и не можешь сказать, что они постоянно работают в максимальном темпе, но их взрывные ускорения на 10-20 метров фантастические. А вот у Бьелсы команды играют в умный футбол. Он все просчитывает до мельчайших деталей.