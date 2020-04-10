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Вратарь Жемчужины "помог" сделать дубль. Игрок Авангарда вспомнил лучший свой матч
Полузащитник "Авангарда" Егор Демченко прокомментировал ситуацию с карантином и паузой в чемпионате.
- Если честно, это очень трудно, и больно смотреть на то, что сейчас происходит в мире и в Украине. Нам остается только поддерживать друг друга и выполнять все требования, как можно меньше выходить на улицу и верить, что это как можно быстрее закончится.
- Как проводишь время на карантине? Поддерживаешь форму?
- Время провожу дома с семьей, играю в приставку, иногда выхожу на стадион побегать, но не каждый день. Стараюсь выполнять задачи тренера.
- Какие, на твой взгляд, шансы на продолжение или завершение чемпионата?
- Конечно, очень хотелось бы доиграть, и я думаю, что люди, которые за это отвечают, выберут правильный вариант для всех, и дадут возможность доиграть.
- Скучаешь по командной атмосфере, тренировкам и играми?
- Если честно, то очень скучаю по команде, по атмосфере, за тренировками. Дома уже очень надоело сидеть.
- Твой лучший матч в составе "Авангарда".
- Это, наверное, встреча с "Жемчужиной", когда я забил 2 мяча, а мы выиграли 6: 2. Мне тогда вратарь "Жемчужины" "помог" сделать дубль.
- Назови 3 главные качества для полузащитника.
- Быстрое принятие решений, отбор мяча, начало и завершение атаки.
- Кто лучший футболист мира сегодня?
- Мне нравится Кевин Де Брюйне
- На каком стадионе ты мечтаешь сыграть?
- Сейчас я мечтаю как можно скорее сыграть на нашем стадионе, при наших болельщиках.
- Какая музыка тебе нравится?
- Музыку любую слушаю. Могу рэп послушать, могу Софию Ротару.
- Твой любимый фильм.
- Из последних это фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".
- Что хочешь сказать и какой совет дать болельщикам?
- Болельщикам хочу сказать, чтобы они набрались терпения, и соблюдали все правила карантина, которые необходимы у нас в стране. Как только мы победим этот вирус, то сможем быстрее вернуться на поле и радовать вас нашими победами.