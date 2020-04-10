Футбольный клуб обеспечил две больницы Ужгорода масками и термометрами

ФК "Минай" приобрел 300 одноразовых масок и бахил, 100 одноразовых халатов, комбинезоны и защитные очки различных видов, респираторы FFP3, несколько сотен пар резиновых перчаток, бесконтактные термометры и лекарства.

Все это представители клуба передали врачам Ужгородской районной больницы.

Ранее "Минай" вручил важные средства индивидуальной защиты врачам областной инфекционной больницы.

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Кроме этого, клуб в рамках волонтерской инициативы "# не будь байдужим" раздавал пакеты с продуктами и средствами индивидуальной защиты жителям, которые находятся в "зоне риска" - пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, малообеспеченным семьям, ветеранам боевых действий.