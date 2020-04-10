Капитан Ингульца: Не все команды готовятся так настойчиво, как мы – но они пожалеют об этом

Футболист "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о своем карантине и о подготовке к возможному возобновлению чемпионата в Первой лиге.

- Влад, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься на карантине, поддерживаешь ли связь с товарищами-партнерами по команде, как вообще чувствуешь себя вот в этом необычном для всех нас состоянии?

- Несмотря на карантин, провожу время строго по расписанию, ведь получил немало домашней работы. Просыпаюсь каждое утро в 6:30, чтобы до того, как проснутся дети, успеть выполнить часть тренировочных упражнений. После завтрака, в 9:00, снова тренировки, а в 11:00 - прогулка.

Семье больше внимания уделяю уже в вечернее время. Обычно, просматриваем вместе какой-нибудь семейный фильм, а еще чаще - детский полнометражный мультипликационный фильм (как правило - дети определяют сценарий общего культурного просмотра). Впрочем, часть домашнего задания оставляю и на вечер, то есть полностью расслабиться себе не позволяю. Так у меня проходит каждый день.

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Конечно, периодически связываюсь и с нашими ребятами, и с товарищами из других клубов. Ситуация везде похожая: все в ожидании, все немного страдают от неопределенности, но, вместе с тем, все стараются поддерживать себя в форме, никто не воспринимает карантин как дополнительный отдых.

Поэтому если, например, за неделю или две, поступит информация, что соревнования возобновляются, я думаю, каждому из нас уже не будет нужно дополнительное время для адаптации, по крайней мере над восстановлением физических кондиций долго работать не придется. И это нормальное состояние вещей, ведь мы - профессионалы, мы понимаем свою ответственность и перед клубом, и перед нашими болельщиками.

Хотя, конечно, эта неопределенность не радует. Надеюсь, что с потеплением процесс распространения коронавируса пойдет на спад, и мы сможем вернуться и к привычному ритму жизни, и к футболу.

- Каким образом получаете задание?

- План задач регулярно сообщает тренерский штаб, прежде всего, конечно, Сергей Лавриненко. Обычно там все расписано до мелочей: когда и в какой день недели какие должны быть нагрузки, какой должна быть интенсивность выполнения этих задач. Скажу откровенно: если ответственно относиться к выполнению этих задач, то приходится работать еще тяжелее, чем на обычной тренировке.

По крайней мере, если сравнить с тем периодом, который мы проводили на тренировочном сборе. Фактически, сейчас мы работаем с теми нагрузками, которые предусмотрены на время проведения чемпионата. Правда, в основном, все эти упражнения без мяча, тогда как во время чемпионата работа с мячами доминирует над чисто беговыми упражнениями.

- Как думаешь, кондиции, наработанные на турецком тренировочном сборе, сильно пострадают?

- К сожалению, в какой-то степени, конечно, все сохранить не удастся - на турецком сборе мы нарабатывали игровой тонус, и он однозначно будет потерян, и физические кондиции без игрового ритма сохранить будет трудно. Но минимально необходимый уровень физической подготовки, безусловно, будем поддерживать, иначе, по окончании этого вынужденного перерыва могут донимать травмы, различные повреждения.

Я знаю, что не все команды готовятся так настойчиво, как мы, и убежден, они пожалеют об этом после начала первенства. Тем более, что через этот перерыв график проведения игр может быть особенно плотным, через два дня на третий. Поэтому травм будет много.

В то же время, мои партнеры по команде, при условии, что они тщательно выполнять все доведенные главным тренером задачи, подойдут к началу первенства в хорошей форме. Если продовжится чемпионат, то определяющим сегодня станет как раз физическое состояние игроков. Мне кажется, что с этим компонентом у нас все достаточно хорошо. Мы ежедневно общаемся в своей группе, и я вижу, что ребята очень упорно работают. Как, собственно, и положено настоящим профессионалам.