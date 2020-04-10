Антонио Сантос: В Бразилии смотрят матчи Миная. Говорят, что хорошая команда

Бразильский центрбек "Миная" Антонио Сантос рассказал, чем он занимается на карантине.

"Эта ситуация дается мне нелегко. Сейчас я живу на клубной базе. Благодаря этому есть возможность ежедневно заниматься, поддерживать форму. Тренируюсь с мячом утром, делаю физические упражнения, упорно работаю. Но трудно без полноценных тренировок, этих занятий недостаточно. Да и по родным скучаю. В свободное время смотрю Marvel, различные комедии. А еще мне очень нравится испанский сериал "Бумажный дом" ("La casa de Papel"), - отметил игрок.

Также свободное время Антонио заполняет изучением английского и украинского языка:

"По-украински выучил несколько поздравлений, футбольных терминов и слова, которые необходимы для игры на поле", - отметил он.

По словам Антонио, о "Минае" в его стране уже знают. И болеют за него: