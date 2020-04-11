Наставник ФК Балканы Пархоменко: После карантина нам не придется начинать с нуля

Главный тренер ФК "Балканы" Андрей Пархоменко пообщался с журналистами и дал обширное интервью.

- Андрей Викторович, наверняка, Вы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда пауза в чемпионате может затянуться до полугода. Реально ли командам решать поставленные задачи после такого затяжного простоя?

Да, впервые пришлось столкнуться с такой форс-мажорной ситуацией, но нужно смотреть на вещи позитивнее. Первое – не падать духом! Второе – совершенствовать своё мировоззрение и душу! Третье – держать себя в тонусе! Посему, я уверен, что наша команда нормально войдет и втянется в сезон. Также, я абсолютно спокоен за нашу основную задачу, которую мы сможем решить по итогам сезона.

- Сейчас руководители футбольных ведомств Украины больше склоняются к тому, что, несмотря, на карантин, чемпионат все-таки будет доигран до конца. При этом на подготовку команд после карантина планируют отвести 10-12 дней. Этого будет достаточно для того, чтобы вернуть футболистов в тонус?

- Чтобы за две недели набрать игровую форму необходимо, в данный момент, делать все от себя зависящее, чтобы не растерять уровень силы.

- Не секрет, что тренерский штаб "Балкан" пытается контролировать физические кондиции своих подопечных путем проведения онлайн-тренировок. А каким образом собираетесь оперативно восстановить игровые связи, а также вернуть команде игровые элементы связанные, прежде всего, с мячом?

Поэтому, мы и проводим онлайн-тренировки. Мой помощник Дмитрий Викторович Пархоменко разработал очень элективную работу. В неё включены и сила, и координация, и интенсивность движения. Касаемо, наигранных на сборах игровых связей, то их восстановлением мы займемся уже, когда начнем тренироваться на футбольном поле. Я не думаю, что за время вынужденного отпуска нам придется начинать с нуля.

- Разработан ли уже план или стратегия оперативной подготовки команды к первой официальной игре года?

Не вижу смысла разрабатывать план, когда ничего неизвестно со сроками начала сезона. Одно могу сказать точно, что нам однозначно придется форсировать подготовку и мы к этому готовимся уже сейчас. Я верю в тренерский штаб и наших футболистов.

- Какие факторы, по вашему мнению, станут определяющими в первых весенних играх сезона?

Конечно, уверенность в своих собственных силах. И эта уверенность, в первую очередь, исходит от нашего руководства, а тренерский штаб, в свою очередь, помогает осуществлять всё на практике. Мы обязаны сейчас подготовить с футболистами хорошую почву для мощного старта в весеннем сезоне. При этом, мы все должны доверять друг другу.

- Все идет к тому, что игры придется проводить в достаточно жестком графике, порядка двух в неделю. Как, в связи с нарушением недельного цикла подготовки изменится тренировочный процесс и насколько важна будет глубина скамейки?

Не вижу в этом проблем. На сборах мы тренируемся и играем в более жестком режиме. Всё – в наших головах, нет ничего не возможного. Несмотря на вероятное нарушение недельного цикла подготовки к играм, сам тренировочный процесс меняться не будет. У нас своя система подготовки и своё направление. Мы от всего этого отходить не собираемся. Касаемо важности скамейки запасных, то сейчас для меня важен каждый игрок, будь то вышедший в основном составе или оставшийся на замене. У нас сейчас образовался очень конкурентно-способный состав из 23 футболистов, каждый из которых обязан быть готовым помочь команде.

- Наверняка, неплохо было бы сыграть еще как минимум одну товарищескую игру после такой паузы?

В любом случае контрольные игры будут. Это обычная практика. Главное, что мы все верим в то, что делаем и не на грамм не сомневаемся. Я очень благодарен руководству клуба за то, что они дают нам надежду на развитие. Я признателен всем своим помощникам, которые являются сильнейшими специалистами как ментально, так и профессионально. В совокупности всё это дает сильную энергию.

- О футболе удалось на некоторое время забыть во время карантина?

Скорее, наоборот. Не на каплю о любимой игре не забываю. Во время карантина пытаюсь совершенствовать себя, как личность. Много читаю литературы о судьбах тренеров и не только великих. Очень много смотрю видео игр с участием нашей команды, стиль которой мне очень импонирует. Ну и, конечно, очень много времени пытаюсь уделять своей семье.