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Украина футбольная: О будущем Оболонь-Бровар будет говорить преемник Ковальца

Первая лига
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Анонс сегодняшней футбольной передачи о Первой и Второй лигах

Украина футбольная: О будущем Оболонь-Бровар будет говорить преемник Ковальца
Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". В 21:00 поговорят о задачах и новых возможностях "Оболони Бровар", "Кремень" и команд Второй лиги.

Гостем студии будет главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко.

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В выпуске:

  • "Оболонь-Бровар" - самый стабильный клуб ПФЛ, Сергей Свистун об амбициях "Кремня";
  • Эксклюзив"Украины футбольной": полузащитник Константин Коваленко о возможности "Оболони Бровар";
  • Клубы соревнований ПФЛ продолжают помогать в борьбе с пандемией;
  • Вторая лига: сокращение зарплат в "Верес", "Горняк" придерживается карантина.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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