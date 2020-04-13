Первая лига
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Украина футбольная: О будущем Оболонь-Бровар будет говорить преемник Ковальца
Анонс сегодняшней футбольной передачи о Первой и Второй лигах
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". В 21:00 поговорят о задачах и новых возможностях "Оболони Бровар", "Кремень" и команд Второй лиги.
Гостем студии будет главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко.
В выпуске:
- "Оболонь-Бровар" - самый стабильный клуб ПФЛ, Сергей Свистун об амбициях "Кремня";
- Эксклюзив"Украины футбольной": полузащитник Константин Коваленко о возможности "Оболони Бровар";
- Клубы соревнований ПФЛ продолжают помогать в борьбе с пандемией;
- Вторая лига: сокращение зарплат в "Верес", "Горняк" придерживается карантина.
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Источник:ПФЛ
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