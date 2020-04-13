Мазуренко: "Конкурентов уважаем, но стремимся в УПЛ"

Киевские "пивовары" идут в группе лидеров первой лиги, при этом не декларируя максимальных задач во всеуслышание. Команда по большей части рассчитывает на собственные кадровые ресурсы, что подтверждает и весьма скромная трансферная кампания зимой. Это и стало поводом для общения с новым главным тренером, который в клубной структуре при этом находится уже достаточно долго, а в первой части сезона работал с дублем во второй лиге. Олег Николаевич Мазуренко с радостью согласился ответить на все вопросы в телефонном режиме.

- Олег Николаевич, прежде всего хотелось бы поздравить Вас со светлым праздником Вербного воскресенья и пожелать крепкого здоровья в столь непростое время. Как обстоят дела с коммуникацией между игроками и тренерским штабом во время карантинных мероприятий? Удается ли контролировать выполнение ими всех необходимых упражнений для поддержания формы?

- Спасибо, Артур. Изначально мы рассчитывали, что карантин не будет долговременным, поэтому долгосрочным планированием индивидуальных тренировок не занимались, расписали все на две недели. Сейчас также не требуем от игроков всевозможных видеоотчетов, тем более ежедневных. Но и нельзя сказать, что тренерский штаб не держит руку на пульсе состояния каждого футболиста и пустил все это дело на самотек. С каждым поддерживаем связь, хоть некоторые и разъехались по домам в другие регионы. Впрочем, полагаю, что находимся мы в равных условиях и на футбольном поле будет видно кто "сачковал", а кто работал как надо.

- Ходят слухи, что с начала мая можно будет ждать послаблений карантинных мер в том плане, что разрешат собираться на групповые занятие по несколько человек. Как на это отреагировали?

- Слышал об этом и был бы рад подобного рода мерам. Работать, пусть в группах - это уже лучше, чем пытаться контролировать ситуацию дистанционно.

- Скажем откровенно, зимнее усиление "Оболони" не впечатляет. Хватит ли текущих кадровых ресурсов для решения серьезных задач?

- Могу с уверенностью сказать, что хватит. Уход Ефремова - это, конечно, проблема, ведь он был основным правым защитником. Но мы подписали на его место Сашу Голикова и он здорово себя проявил на сборах, гармонично влившись в коллектив. Не скажу, что количество просмотренных нами футболистов было незначительным, правда за количеством мы не гонимся и оставили только тех, в ком действительно нуждаемся. Тем более, что есть "Оболонь Бровар 2", в которой имеются перспективные молодые ребята.

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- Согласно среднему возрасту игроков, ваша вторая команда самая молодая в группе А второй лиги.

- Именно! Впрочем, с целью подготовки кадров в рамках клубной вертикали она и создавалась, за что отдельная благодарность президенту. Это очень хорошо, когда из дубля игроки уже приходят с опытом игры на взрослом уровне, что позволяет им более гармонично влиться в основной состав. Три игрока из дубля ездили с нами в Турцию, что также пойдет на пользу их будущей интеграции в тренировочный процесс основы.

При этом мы не останавливаем селекционную работу. Даже в период карантина свободных агентов можно подписывать. Поэтому не стал бы исключать возможность появления новичков до возобновления чемпионата.

- Покинули вас зимой также Валерий Степаненко и Тарас Пучковский, не видели для этих футболистов перспектив в первой команде?

- Если футболист выделяется, но при этом в силу каких-то обстоятельств пока не проходит в основу первой команды, считаю целесообразным его отпустить, а не "мариновать" в дубле или на скамейке запасных. Тому же Степаненко уже 21 и он уже обладает уровнем мастерства для регулярных матчей в основе, при этом явно перерос уровень молодежной команды. Сергей Иванович периодически выпускал его за основу еще в прошлом сезоне, но в первой части сезона текущего не задействовал ни разу. Это сказалось на мотивации, поэтому в дубле мы уже осенью активнее использовали в обороне более молодых исполнителей. С Тарасом Пучковским также расстались полюбовно, а вариант с "Калушем" считаю лично для него очень перспективным. Жили с этой командой в одном отеле на зимнем сборе и убедился, что у нее есть хорошая материальная база и финансирование для дальнейшего прогресса. Поэтому для Тараса это отличный шанс сделать шаг вперед, продолжив профессиональный рост.

- Понятно, что задачей второй команды является подготовка кадров для основы, но все же проблема с дисциплиной в первой части сезона была весьма актуальной. Много удалений в первых таймах, которые по сути ломали дальнейшие перспективы в отдельно взятых матчах. Правда были и обратные примеры, когда удавалось отнимать очки у лидеров. Как объясните подобные метаморфозы?

- Молодость - это всегда задор, всегда эмоции. В чем точно нельзя упрекнуть ребят, так это в отсутствии желания. Понятно, что иногда эмоции били через край и это выливалось в необязательные красные карточки.

- Используете ли вы современные методы анализа в тренировочном процессе? Не тревожит ли вас тот факт, что "Оболонь-Бровар" значительно уступает конкурентам по xG метрике ожидаемых голов?

- В современном футболе не стоит обходить вниманием всевозможную аналитику. Тем более такие платформы как WyScout дают весьма целостную картину по происходящему на футбольном поле в матчах ПФЛ. В период карантина я использую эти данные в совокупности с просмотром матчей первой части чемпионата. Касательно созданных моментов, то не думаю, что это проблема. Есть много матчей, в которых команда владеет мячом 30% и в целом создает немного голевых эпизодов, но при этом побеждает за счет качественной реализации. На это мы и будем делать ставку, тем более, что помимо Батальского на атаку у нас работают Гуськов, Мединский, да и те же Ковбаса с Гутти прогрессируют и способны усилить нападение при необходимости. Поэтому на этот счет переживаний нет.

- Планируете ли весной кардинально поменять схему игры команды или будете дальше применять формации 3-4-3 и 3-5-2?

- Я вам так отвечу, каждый тренер исходит прежде всего из имеющихся у него игроков. "Оболонь Бровар" будет строить свою игру в зависимости от силы соперника, будем стараться доминировать по возможности. По поводу формаций - нет какой-то определенной, которая является у нас "любимой", все опять же зависит от стиля соперника и его сильных качеств.

При этом под каждого соперника мы подстраиваемся индивидуально, будем использовать и четыре защитника в линию, что активно наигрывали на сборах. Если того требует тактика соперника - мы готовы реагировать соответствующим образом.

- Да уж, вам повезло в том плане, что больше половины игроков "Оболони-Бровар" универсалы и могут закрыть по 2-3 позиции, как было и в прошлом сезоне, и в первой половине нынешнего.

- Это правда. Действительно намного проще работать, когда имеешь дело с квалифицированными футболистами, готовыми выполнять широкий набор функций.

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- В конце прошлого чемпионата я писал, что от "Авангарда", "Металлиста 1925" и "Оболони Бровар" не жду стремления любой ценой попасть в Премьер-лигу, за что многие игроки и болельщики этих команд даже выражали претензии. Хотя тот прогноз оказался верным и команды провели концовку не лучшим образом. Насколько футболистам важно иметь максимальные задачи и чтобы в них верили? Как обстоят дела с задачами на вторую часть сезона у "Оболони Бровар" в этом году?

- Игроки читают, что о них пишут, иногда даже очень резко реагируют на критику. Но я им всегда говорю, что если критика обоснована, то в этом нет ничего плохого. Наоборот, это повод работать над собой еще больше и добиваться более высоких целей. Касательно задач хочу отметить, что все мы стремимся добиваться максимального результата и клуб готов к повышению в классе. Если удастся войти в тройку по спортивному принципу, никто не собирается отказываться от места в УПЛ. Тем более, что инфраструктура у "Оболони Бровар" одна из лучших в первой лиге, не требует дополнительных вливаний "под Премьер-лигу". В свое время я уже добивался этого в бытность игроком "Оболони" и мы даже становились шестыми. Поэтому собственным примером буду мотивировать ребят. Просто мы не хотим загадывать наперед, так как понимаем, что конкуренция высочайшая. Каждый из 11 весенних матчей будет для нас своеобразным "финалом", в котором нужно будет выложиться без остатка. Поэтому двигаться собираемся шаг за шагом, не форсируя событий.

- Удачи вам в профессиональной деятельности и скорейшего возобновления сезона всем нам.

- Спасибо, будем стремится к лучшему.