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Металлист 1925 реализовывает благотворительные "билеты" на свой киберфутбольный матч

Первая лига
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Средства пойдут на лечение легендарного футболиста Металлиста Ростислава Поточняка

Металлист 1925 реализовывает благотворительные "билеты" на свой киберфутбольный матч
Новина українською

"Металлист 1925" анонсировал благотворительную акцию среди своих болельщиков.

Пока в стране карантин, каждый желающий может попасть на трибуны на следующий кибер-матч харьковской команды. В следующем туре "Металлист 1925" примет краматорский "Авангард" и харьковский клуб реализовывает "билеты" на онлайн-трансляцию поединка.

Для этого нужно до 15:00 16 апреля приобрести "билет" и прислать свою фотографию (лицо крупным планом, желательно - в хорошем качестве). Цена - 100 грн. (Для действующих членов "Клуба болельщиков" - 50 грн.)

Все собранные средства будут направлены на лечение легендарного футболиста харьковского "Металлиста" Ростислава Поточняка, которому вскоре будет сделана сложная операция по замене тазобедренного сустава, после чего на Ростислава Мирославовича ожидает длительный курс реабилитации.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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