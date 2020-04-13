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Карантин Ингульца: Бартулович работает на поле, а Лупашко бегает на пляже от охранников

Первая лига
(3 голосов)

Ну очень забавное видео

Карантин Ингульца: Бартулович работает на поле, а Лупашко бегает на пляже от охранников
Новина українською

Игроки "Ингульца" самостоятельно поддерживают форму на карантине.

К примеру, Младен Бартулович занимается в одиночестве на поле.

А вот досуг капитана команды Владислава Лупашко гораздо более интересен. Футболист бегает на пляже (судя по всему, в родном Белгороде-Днестровском). Причем бегает быстро, так как полицейскому (или охране пляжа) его догнать не удается. В принципе, правильно, ведь во время карантина нужно держать дистанцию.

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В статье: Младен Бартулович Владислав Лупашко Ингулец (Петрово)
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