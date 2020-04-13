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Карантин Ингульца: Бартулович работает на поле, а Лупашко бегает на пляже от охранников
Ну очень забавное видео
Игроки "Ингульца" самостоятельно поддерживают форму на карантине.
К примеру, Младен Бартулович занимается в одиночестве на поле.
А вот досуг капитана команды Владислава Лупашко гораздо более интересен. Футболист бегает на пляже (судя по всему, в родном Белгороде-Днестровском). Причем бегает быстро, так как полицейскому (или охране пляжа) его догнать не удается. В принципе, правильно, ведь во время карантина нужно держать дистанцию.
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