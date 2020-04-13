Кобин: Если карантин продлится до лета, то не вижу смысла продолжать чемпионат

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился своим мнением по поводу возобновления чемпионата Украины после карантина.

"На время карантина наш тренерский штаб посоветовал ребятам самостоятельно держать форму и следить за своим весом. Лучше этот период просто переждать, а уж когда будет возможность, то будем восстанавливать форму. Мы прекрасно понимаем, что сейчас малыми группами нет смысла тренироваться, а других условий просто не сейчас. К тому же, мы одни из первых среди команд Первой лиги, кто вышел из отпуска зимой и начали тренировки и за три сбора набрали хорошую форму.

Сколько времени надо будет чтобы ее восстановить? Я думаю, минимум 3 недели усиленных тренировок. Тогда команда наберет где-то 60-70% оптимальных кондиций. Если перед восстановлением чемпионата нам дадут только 2 недели, то этого будет достаточно - первые два матча будем играть под большими нагрузками, уставшими. Если же не давать тех нагрузок, тогда есть риск, что сезон закончим с большим количеством травмированных.

Но пока нет точных дат, планов, когда снова начнется футбол. Ни ПФЛ, ни УАФ тоже пока ничего не говорят. Думаю, если карантин закончится 24 апреля или, скорее всего, где-то в мае, тогда сезон закончим в июне и это оптимальный вариант. А если карантин продлится до лета, где-то до середины июня, то не вижу смысла продолжать чемпионат. Как его продлить? Играть каждые 2-3 дня? В Первой лиге большие расстояния и непонятно как будут ездить поезда, автобусы, как мы будем везде успевать? Локация в Первой лиге очень большая и это создаст кучу проблем в таких условиях.

Если до 20 мая позволят восстановить чемпионат или хотя бы в начале июня, то все будет хорошо, доиграем. Если позже, то непонятно как будет. Плюс у многих футболистов заканчиваются летом контракты и непонятно будут ли их клубы продолжать. Все понимают какие бюджеты у команд Первой лиги. В конце концов, после карантина во многих клубов он изменится, а у кого-то его вообще не будет. Впереди возможный финансовый кризис и футбола как и клубов станет меньше. А в июле же запланирован уже новый сезон, то не исключаю, что все усилия будут направлены на него", - сказал Кобин.