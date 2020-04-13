  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Капитан Оболони-Бровар: За эту команду готов играть даже бесплатно
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Оболони-Бровар: За эту команду готов играть даже бесплатно

Первая лига
(2 голосов)

У киевлян отличная атмосфера

Капитан Оболони-Бровар: За эту команду готов играть даже бесплатно
Новина українською

Лидер и капитан "Оболони-Бровар" Константин Коваленко рассказал, чем он занимается на карантине, а также заявил о том, что готов пойти на снижение зарплаты, если это будет нужно.

"Очень необычная ситуация для всех людей. Все подстраиваются как могут. Мы все сначала взялись за изучение эпидемиологии. Где-то дней пять изучаешь всю эту ситуацию: как, откуда пошли все эти вирусы. Однако затем каждый день проходит и ты все меньше обращаешь на это внимание. Для футболиста самое важное в этой ситуации почувствовать вообще ценность футбола.

Сейчас, когда мы сами бегаем, занимаемся фитнесом, все же мысленно находимся на футбольном поле, хотим играть. Именно в такой ситуации ценишь футбол еще больше.

Сокращение зарплат? "Оболонь-Бровар" очень прекрасная команда и это большая честь играть за этот коллектив даже бесплатно. Это не проблема. За всю историю клуба наш президент очень пунктуально относится к финансовым вопросам. Любое решение президента будем выполнять", - сказал Коваленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Константин Коваленко коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...