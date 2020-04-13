Капитан Оболони-Бровар: За эту команду готов играть даже бесплатно

Лидер и капитан "Оболони-Бровар" Константин Коваленко рассказал, чем он занимается на карантине, а также заявил о том, что готов пойти на снижение зарплаты, если это будет нужно.

"Очень необычная ситуация для всех людей. Все подстраиваются как могут. Мы все сначала взялись за изучение эпидемиологии. Где-то дней пять изучаешь всю эту ситуацию: как, откуда пошли все эти вирусы. Однако затем каждый день проходит и ты все меньше обращаешь на это внимание. Для футболиста самое важное в этой ситуации почувствовать вообще ценность футбола.

Сейчас, когда мы сами бегаем, занимаемся фитнесом, все же мысленно находимся на футбольном поле, хотим играть. Именно в такой ситуации ценишь футбол еще больше.

Сокращение зарплат? "Оболонь-Бровар" очень прекрасная команда и это большая честь играть за этот коллектив даже бесплатно. Это не проблема. За всю историю клуба наш президент очень пунктуально относится к финансовым вопросам. Любое решение президента будем выполнять", - сказал Коваленко.