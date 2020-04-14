Хавбек Руха Мысык: Дошло до того, что начал следить за чемпионатом Беларуси

Полузащитник "Руха" Марьян Мысык признался, что во время карантина смотрит чемпионат Беларуси.

"Очень соскучился по футболу. Дошло до того, что начал следить за чемпионатом Беларуси.

Кстати, смотрел, как БАТЭ играл. Мне интересно было, потому что мы с ними на сборах провели спарринг. Увидел много знакомых лиц, против которых пришлось в Турции поиграть. Солидная команда. Досмотрел до шестидесятой минуты и выключил.

Посмотрел на белорусов, аж самому захотелось в футбол поиграть. Лично мне непонятно, зачем они продолжают чемпионат, если весь мир взял паузу на карантин. Другое дело, если бы там не было ни одного случая заболевания коронавирусом.

Для их футболистов единственный плюс, что куча скаутов сейчас смотрит на них, потому что нечего делать, могут засветиться. И в тонусе они, а нам, чтобы привести себя в форму, понадобится минимум три недели", – сказал Мысык.