Главный тренер Кременя: Пошли 100% команды - кроме запасного вратаря

Наставник "Кременя" Сергей Свистун сообщил о финансовом состоянии клуба, задаче на концовку сезона и тотальным изменениям состава.

Во время зимней паузы состав кременчугской команды полностью изменился.

На смену прежним игрокам тренерский штаб взял кременчугскую молодежь. Вместе с тем в клуб вернулись опытные исполнители Артем Козлов, Олег Баранов и Иван Янаков.

Есть два месяца до конца чемпионата, чтобы они себя показали. Если у нас ничего не изменится - будут выбирать, могут уйти. Но так или иначе им надо снова себя "засветить". Все и старшие, и младшие, работают на себя, показать себя за этот период.

Много проблем с техникой и тактикой, но желание у ребят есть.