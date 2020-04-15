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Главный тренер Кременя: Пошли 100% команды - кроме запасного вратаря
У команды есть проблемы с инвестором
Наставник "Кременя" Сергей Свистун сообщил о финансовом состоянии клуба, задаче на концовку сезона и тотальным изменениям состава.
Во время зимней паузы состав кременчугской команды полностью изменился.
Если брать прошлогодний состав, то 100% ушли. Кроме запасного вратаря Андрея Олейника.
На смену прежним игрокам тренерский штаб взял кременчугскую молодежь. Вместе с тем в клуб вернулись опытные исполнители Артем Козлов, Олег Баранов и Иван Янаков.
Есть два месяца до конца чемпионата, чтобы они себя показали. Если у нас ничего не изменится - будут выбирать, могут уйти. Но так или иначе им надо снова себя "засветить". Все и старшие, и младшие, работают на себя, показать себя за этот период.
Много проблем с техникой и тактикой, но желание у ребят есть.
К чемпионату, по словам тренера, команда готовилась, но через коронавирусный карантин отпустили всех.
Дали индивидуальные программы подготовки. Посмотрим, кто в какой форме будет.
Есть вопросы, по словам Сергея Свистуна, и с финансовой стороны.
Город продолжает помогать. Но этого мало. Нужен другой инвестор. Сейчас с этим проблемы.