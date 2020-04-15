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Тарас Михалик начал огородный челлендж

Первая лига
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С лопатой

Тарас Михалик начал огородный челлендж
Новина українською

Игрок "Волыни" Тарас Михалик предложил всем желающим принять участие в традиционном весеннем челендже многих украинцев - на огороде.

Футболист взял в руки лопату и начал перекапывать, очевидно, огородный участок.

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У других челлендж с туалетной бумагой, а у нас челлендж с лопатой - перекопай огород. Пусть берут лопаты и копают, а не дома туалетный рулон футболят. У нас свой челендж!

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В статье: Волынь (Луцк) Тарас Михалик Первая лига
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