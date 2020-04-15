Тарас Михалик начал огородный челлендж

Игрок "Волыни" Тарас Михалик предложил всем желающим принять участие в традиционном весеннем челендже многих украинцев - на огороде.

Футболист взял в руки лопату и начал перекапывать, очевидно, огородный участок.

У других челлендж с туалетной бумагой, а у нас челлендж с лопатой - перекопай огород. Пусть берут лопаты и копают, а не дома туалетный рулон футболят. У нас свой челендж!