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Игрок Оболонь-Бровар: У Ковальца есть предложения от топ-клубов

Первая лига
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О мотивах увольнения

Игрок Оболонь-Бровар: У Ковальца есть предложения от топ-клубов
Новина українською

Вице-капитан "Оболонь-Бровар" Константин Коваленко рассказал об увольнении предыдущего наставника команды Сергея Ковальца и назначении вместо него Олега Мазуренко.

По словам футболиста, Ковалец имел предложения по тренерской работе от других клубов.

У Сергея Ивановича, насколько я знаю, есть предложения от топ-клубов. Я думаю, это стало причиной того, что он покинул команду. Команда приняла решение таким, каким оно есть.

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Довольно много футболистов, по словам Константина, уже работали под руководством нового тренера Мазуренко еще 2 года назад.

Одни были рады его возвращению, другие знакомились. Но, как показал этот сбор, Олег Николаевич разбирается во всех тонкостях футбола, и я думаю, ему все удастся.

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В статье: Сергей Ковалец Оболонь-Бровар (Киев) Константин Коваленко
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