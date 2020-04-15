Игрок Оболонь-Бровар: У Ковальца есть предложения от топ-клубов

Вице-капитан "Оболонь-Бровар" Константин Коваленко рассказал об увольнении предыдущего наставника команды Сергея Ковальца и назначении вместо него Олега Мазуренко.

По словам футболиста, Ковалец имел предложения по тренерской работе от других клубов.

У Сергея Ивановича, насколько я знаю, есть предложения от топ-клубов. Я думаю, это стало причиной того, что он покинул команду. Команда приняла решение таким, каким оно есть.

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Довольно много футболистов, по словам Константина, уже работали под руководством нового тренера Мазуренко еще 2 года назад.