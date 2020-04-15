Хавбек Руха Мысык: Маловероятно, что сезон в Первой лиге будет доигран

Полузащитник "Руха" Марьян Мысык признался, что слабо верит в то, что чемпионат Первой лиги нынешнего сезона будет доигран.

"Верю ли я в то, что чемпионат будет доигран? Скорее всего нет. Так, как складывается ситуация, это маловероятно. Карантин еще как минимум два месяца будет продолжаться. Болезнь не идет на спад, многие без масок до сих пор ходят, не соблюдают карантина.

Что остается? Будут там в кабинетах голосовать, кто прошел дальше и какое место занял? Вот мы на первом месте, допустим, говорят нам, все остается, как есть, "Руху" присудят первое место, и мы выходим в УПЛ. С одной стороны это хорошо, но с другой, у нас украдут момент триумфа. Не будет той яркой точки в сезоне. А не присудят первое место, будет несправедливо по отношению к нашей команде, которая сейчас является лидером Первой лиги. В любом случае, половина оскорбленных останется.

Лучше всего для всех, если все же дадут доиграть. Я бы с даже сыграл при пустых трибунах те 11 туров. Украинский клубам не привыкать играть в таких условиях. Как будто у нас раньше аншлаги на стадионах собирались", - сказал Мысык.