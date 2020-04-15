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Шевчук: Срна сказал, что если бы VAR был раньше, Олимпик дважды бы обыграл Шахтер

Первая лига
(1 голосов)

Тренер приветствует внедрение системы VAR

Шевчук: Срна сказал, что если бы VAR был раньше, Олимпик дважды бы обыграл Шахтер
Новина українською

Экс-тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук поделился мнением о VAR.

"Я только за VAR. Супер, что у нас уже три машины. Да, чуть неприятно, что забил мяч, который отменяют. Возьмем футбол 8-10 лет назад, он был менее агрессивен, сейчас футбол более компактный.

С VAR будет честнее все. Срна сказал мне, что был бы VAR раньше, Шевчук с "Олимпиком" дважды бы обыграл "Шахтер" и еще два клуба.

Считаю, арбитры после матчей должны давать комментарии, быть более открытыми.

Если есть три машины, мы должны их сейчас использовать, а не ждать, когда будет нужное количество. VAR – будущее футбола", – сказал Шевчук в прямом эфире в Инстаграме УАФ.

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В статье: Вячеслав Шевчук Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
15.04.2020 в 23:26
Тут VAR не причем.. Если бы судьи не сидели на бонусах Палкина - шахтьор был бы в первой лиге...
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0
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
15.04.2020 в 23:42
Ничего-бы не изменилось, только отрыв был-бы меньше
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0
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