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Шевчук: Срна сказал, что если бы VAR был раньше, Олимпик дважды бы обыграл Шахтер
Тренер приветствует внедрение системы VAR
Экс-тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук поделился мнением о VAR.
"Я только за VAR. Супер, что у нас уже три машины. Да, чуть неприятно, что забил мяч, который отменяют. Возьмем футбол 8-10 лет назад, он был менее агрессивен, сейчас футбол более компактный.
С VAR будет честнее все. Срна сказал мне, что был бы VAR раньше, Шевчук с "Олимпиком" дважды бы обыграл "Шахтер" и еще два клуба.
Считаю, арбитры после матчей должны давать комментарии, быть более открытыми.
Если есть три машины, мы должны их сейчас использовать, а не ждать, когда будет нужное количество. VAR – будущее футбола", – сказал Шевчук в прямом эфире в Инстаграме УАФ.