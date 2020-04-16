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Только 4 клуба Первой лиги реально ставят задачу выхода в УПЛ

Первая лига
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Только 4 клуба Первой лиги реально ставят задачу выхода в УПЛ
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что только 4 команды Первой лиги реально хотят повыситься в классе - выйти в УПЛ.

По его информации, такую цель себе ставит "Рух", "Волынь", "Минай" и "Ингулец".

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Именно среди них будут разыгрываться путевки в УПЛ, - сказал Болотников.

Добавим, что после 19 туров Первой лиги кроме упомянутых 4 команд весомые шансы на выход в УПЛ также имеют "Агробизнес", "Металлист 1925", "Оболонь-Бровар" и "Авангард".

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В статье: Первая лига УПЛ ТаТоТаке Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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