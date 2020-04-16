Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Только 4 клуба Первой лиги реально ставят задачу выхода в УПЛ
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что только 4 команды Первой лиги реально хотят повыситься в классе - выйти в УПЛ.
По его информации, такую цель себе ставит "Рух", "Волынь", "Минай" и "Ингулец".
Именно среди них будут разыгрываться путевки в УПЛ, - сказал Болотников.
Добавим, что после 19 туров Первой лиги кроме упомянутых 4 команд весомые шансы на выход в УПЛ также имеют "Агробизнес", "Металлист 1925", "Оболонь-Бровар" и "Авангард".
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Источник:ТаТоТаке
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