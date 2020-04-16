Хавбек Миная Глагола: Перед нами стоит задача выиграть Кубок и выйти в УПЛ

Полузащитник "Миная" Александр Глагола рассказал о своем переходе в закарпатский клуб из "Шахтера", а также озвучил цели и задачи команды на сезон.

"С одной стороны, я понимал, что мог добиться большего в "Шахтере", но эти мысли отпали после приезда в "Минай". Я сразу понимал, по арендам всю жизнь не хотел ходить, потому искал возможность для полноценного трансфера. Хорошо, что "Минаю" удалось договориться с "Шахтером" и подписать меня на контракт. Скажу сразу, не ожидал такого высокого уровня футбола в Первой Лиге, здесь реально много хороших команд, а потому - и классных противостояний. По моему мнению, "Рух", "Волынь", "Металлист-1925" и "Минай" - основные претенденты на выход в УПЛ.

"Минай" - амбициозный клуб, с хорошим тренерским штабом, который кстати многое использует сейчас самое из "Шахтера" в построении нашей игры. Сам Кобин хороший тактик и мотиватор, цикавовости еще и добавляет то, что он сам многому еще учится, а мы - с ним параллельно. Перед нами стоит задача выиграть Кубок и выйти в УПЛ, - сказал футболист.