Впечатляющая Первая лига. О тех, кто стремится в УПЛ. ВИДЕО

Сезон 2019/2020 в украинской Первой лиге, по мнению многих болельщиков, один из самых интригующих за всю историю соревнований. Разница между первым и седьмым местом после осенней части чемпионата составляет всего четыре очка. Спрогнозировать, кто в конце концов завоюет право повыситься в классе, чрезвычайно трудно. Канал UA-Футбол в своем очередном видео расскажет об особенностях фаворитов в борьбе за золото второго дивизиона.

А кто по вашему мнению способен не просто пополнить состав УПЛ, а составить конкуренцию старожилам высшего дивизиона? Пишите в комментариях