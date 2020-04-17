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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впечатляющая Первая лига. О тех, кто стремится в УПЛ. ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Рух, Ингулец, Минай, Металлист 1925, Черноморец ...

Впечатляющая Первая лига. О тех, кто стремится в УПЛ. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сезон 2019/2020 в украинской Первой лиге, по мнению многих болельщиков, один из самых интригующих за всю историю соревнований. Разница между первым и седьмым местом после осенней части чемпионата составляет всего четыре очка. Спрогнозировать, кто в конце концов завоюет право повыситься в классе, чрезвычайно трудно. Канал UA-Футбол в своем очередном видео расскажет об особенностях фаворитов в борьбе за золото второго дивизиона.

А кто по вашему мнению способен не просто пополнить состав УПЛ, а составить конкуренцию старожилам высшего дивизиона? Пишите в комментариях

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай канал UA-Футбол
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