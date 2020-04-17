Металлист 1925 в благотворительном матче FIFA обыграл Авангард

Пока футбол на карантине, харьковский "Металлист 1925" продолжает развлекать своих болельщиков виртуальными матчами в моде FIFA-19, где согласно графику Первой лиги, играет против своих соперников.

Сегодня харьковчане сыграли против крраматорского "Авангарда". Данный поединок был благотворительным, а деньги от болельщиков, лица которых были встроены в виртуальные трибуны, пойдут на лечение легендарного футболиста харьковского "Металлиста" Ростислава Поточняка, которому вскоре будет сделана сложная операция по замене тазобедренного сустава.

Сам поединок вышел боевым – "Авангард" забил первым, однако хет-трик Ярослава Ямполя склонил чашу весов в пользу "Металлиста 1925". Краматорцы в конце матча один мяч отквитали, но спасти ничью не смогли.

Харьковский клуб подошел к трансляции очень серьезно, а по окончанию лайва в прямой эфир вышел капитан команды Дмитрий Поспелов прокомментировал игру, а также рассказал, чем занимается на карантине.

Металлист 1925 – Авангард 3:2

Голы: Ямполь (25, 43, 51) – Демченко (7, Кириенко, 70)