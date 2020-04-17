  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 в благотворительном матче FIFA обыграл Авангард
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 в благотворительном матче FIFA обыграл Авангард

Первая лига
(1 голосов)

Поединок получился напряженным и богатым на голы

Металлист 1925 в благотворительном матче FIFA обыграл Авангард
Новина українською

Пока футбол на карантине, харьковский "Металлист 1925" продолжает развлекать своих болельщиков виртуальными матчами в моде FIFA-19, где согласно графику Первой лиги, играет против своих соперников.

Сегодня харьковчане сыграли против крраматорского "Авангарда". Данный поединок был благотворительным, а деньги от болельщиков, лица которых были встроены в виртуальные трибуны, пойдут на лечение легендарного футболиста харьковского "Металлиста" Ростислава Поточняка, которому вскоре будет сделана сложная операция по замене тазобедренного сустава.

Сам поединок вышел боевым – "Авангард" забил первым, однако хет-трик Ярослава Ямполя склонил чашу весов в пользу "Металлиста 1925". Краматорцы в конце матча один мяч отквитали, но спасти ничью не смогли.

Харьковский клуб подошел к трансляции очень серьезно, а по окончанию лайва в прямой эфир вышел капитан команды Дмитрий Поспелов прокомментировал игру, а также рассказал, чем занимается на карантине.

Металлист 1925 – Авангард 3:2

Голы: Ямполь (25, 43, 51) – Демченко (7, Кириенко, 70)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Авангард (Краматорск) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...