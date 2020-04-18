Турянчик: После некоторого затишья интерес к футболу в Закарпатье возродился

Бывший игрок киевского "Динамо" Василий Турянчик прокомментировал развитие футбола на Закарпатье, а также рассказал об перспективных футболистах.

- Считаю, что после некоторого затишья интерес к футболу в Закарпатье возродился. Перволиговый Минай среди претендентов на завоевание путевки в элитный дивизион. Также радует, что сейчас много внимания уделяют развитию футбольной инфраструктуры.

- Воспитанник мукачевского футбола Игорь Харатин, выступающий сейчас за венгерский Ференцварош, сможет закрепиться в сборной Украины?

- Я знаком с Игорем и его отцом, который привел сына в футбол. На мой взгляд, Харатин прибавляет, что позволило ему стать одним из лидеров Ференцвароша, и он имеет все шансы принять участие в следующем году в финальной части чемпионата Европы.

- А со своими бывшими одноклубниками поддерживаете отношения?

- Периодически созваниваюсь с Йожефом Сабо, Андреем Бибой и Валерием Поркуяном, с которым мы часто делили гостиничный номер во время выездов на календарные матчи.