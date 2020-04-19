Бакалов: Этот большой перерыв немного нивелировал всю подготовку

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов в эфире канала "Футбол 1" рассказал про уровень чемпионата Беларуси и про паузу в украинском футболе.

"Чтобы сравнить чемпионаты, нужно сыграть не один матч, чтобы можно было сказать, кто сильнее. Мы играли с БАТЭ. Думаю, на фоне многократного чемпиона Беларуси очень и очень пристойно. Хотя мы играем в Первой лиге, а они в ЛЧ и ЛЕ выступали.

"Рух" мог бы конкурировать в чемпионате Беларуси, а за призовые места или нет – тяжело сказать.

Мы прошли 4 сбора, не форсировали подготовку под первые матчи чемпионата, а подводили к пику формы. Этот большой перерыв немного нивелировал всю подготовку. Чтобы вернуться на тот уровень – тяжело сказать. Потому что я не знаю дату возобновления чемпионата.

Чтобы более-менее подготовиться и нивелировать травматичность футболистов, нужно как минимум три недели. Думаю, надо доиграть чемпионат", – сказал Бакалов.