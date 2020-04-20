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В ассоциации футболистов заявили об отсутствии у клубов источников выплат хотя бы минимальных зарплат

Первая лига
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Первой и Второй лиг

В ассоциации футболистов заявили об отсутствии у клубов источников выплат хотя бы минимальных зарплат
Новина українською

Представитель административного аппарата - менеджер по работе с членами и футбольными структурами Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Роман Морозов сообщил о состоянии выплаты зарплаты в клубах ПФЛ (Первая и Вторая лиги).

На сегодня в некоторых клубах есть факты невыплаты зарплаты за март, неполной или частичной выплаты за февраль.

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Притом есть непонимание того, где брать средства на финансирование хотя бы минимальных зарплат для игроков в последующие месяцы.

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В статье: Роман Морозов зарплата
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Источник:
Великий футбол

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