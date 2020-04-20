Первая лига
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В ассоциации футболистов заявили об отсутствии у клубов источников выплат хотя бы минимальных зарплат
Первой и Второй лиг
Представитель административного аппарата - менеджер по работе с членами и футбольными структурами Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Роман Морозов сообщил о состоянии выплаты зарплаты в клубах ПФЛ (Первая и Вторая лиги).
На сегодня в некоторых клубах есть факты невыплаты зарплаты за март, неполной или частичной выплаты за февраль.
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Притом есть непонимание того, где брать средства на финансирование хотя бы минимальных зарплат для игроков в последующие месяцы.
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Источник:Великий футбол
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