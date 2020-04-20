В ассоциации футболистов заявили об отсутствии у клубов источников выплат хотя бы минимальных зарплат

Представитель административного аппарата - менеджер по работе с членами и футбольными структурами Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Роман Морозов сообщил о состоянии выплаты зарплаты в клубах ПФЛ (Первая и Вторая лиги).

На сегодня в некоторых клубах есть факты невыплаты зарплаты за март, неполной или частичной выплаты за февраль.

Читайте также Из Всеукраинской ассоциации футболистов ответили клубам о возможности сокращения зарплат