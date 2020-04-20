Демченко: В Первой лиге некоторое преимущество есть у команд, у которых более толстый карман

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко в эфире шоу "Трендец" рассказал о конкуренции в Первой лиге, а также оценил шансы свой команды на повышение в классе.

- Кого вы видите главными конкурентами "Металлиста 1925" и игра которой команды вам нравится больше всего?

- Нынешняя Первая лига - одна из сильнейших за всю историю. Судя по тому анализу, который я провел. Это очень интересно. Конечно, некоторое преимущество имеют команды, у которых более стабильное финансирование и толстый карман. Но есть и другие примеры, когда за счет желания команды достигали невиданных вершин. Например, немецкий "Хоффенхайм" из села, в котором только 30 000 населения. Поэтому, можно иметь много денег и ничего не выиграть, а можно - хорошую команду с идеями, концепцией развития, которая даст бой толстосумам!

- Насколько выход в УПЛ является жизненно необходимым для "Металлиста 1925"?

- У "Металлиста 1925" есть вся инфраструктуру для Высшей лиги. Командам УПЛ будет комфортно играть с нами. Харьков - футбольный город, где проводятся матчи самого высокого уровня. Что касается финансовой составляющей, то, конечно, если команда выходит в Премьер-Лигу, расходы на ее функционирование становятся намного больше. Думаю, что руководителям клуба будет легче искать потенциальных спонсоров, если команда будет в УПЛ. Уверен, что нам необходимо выходить в Высшую лигу!