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Остап Маркевич: В Черноморце с февраля есть долги по зарплате

Первая лига
(1 голосов)

У одесситов также финансовые проблемы

Остап Маркевич: В Черноморце с февраля есть долги по зарплате
Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич рассказал, что в клубе появились проблемы с финансированием, и как следствие, задержки с выплатой зарплат.

"До февраля все деньги выплачивались вовремя и в полном объеме. Сейчас есть долги за февраль, но мы понимаем все проблемы, которые есть в футболе.

Моя задача в команде? Выход в УПЛ и еврокубки. Сколько лет для этого нужно? Не знаю, но контракт у меня на 3 года", - сказал Маркевич.

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В статье: Черноморец (Одесса) Остап Маркевич
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Источник:
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cavo25
20.04.2020 в 20:44
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