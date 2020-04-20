Остап Маркевич: В Черноморце с февраля есть долги по зарплате

Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич рассказал, что в клубе появились проблемы с финансированием, и как следствие, задержки с выплатой зарплат.

"До февраля все деньги выплачивались вовремя и в полном объеме. Сейчас есть долги за февраль, но мы понимаем все проблемы, которые есть в футболе.

Моя задача в команде? Выход в УПЛ и еврокубки. Сколько лет для этого нужно? Не знаю, но контракт у меня на 3 года", - сказал Маркевич.