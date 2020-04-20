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Остап Маркевич: В Черноморце с февраля есть долги по зарплате
У одесситов также финансовые проблемы
Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич рассказал, что в клубе появились проблемы с финансированием, и как следствие, задержки с выплатой зарплат.
"До февраля все деньги выплачивались вовремя и в полном объеме. Сейчас есть долги за февраль, но мы понимаем все проблемы, которые есть в футболе.
Моя задача в команде? Выход в УПЛ и еврокубки. Сколько лет для этого нужно? Не знаю, но контракт у меня на 3 года", - сказал Маркевич.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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20.04.2020 в 20:44
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