Ингулец: Советуем Рафаилову сесть за мемуары "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам".

Перволиговский "Ингулец" ответил на высказывания бывшего гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова об их клубе, разместив заявление на своем официальном сайте.

"Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов снова вспомнил "незлым тихим словом" наш "Ингулец" и его болельщиков. Ему почему-то не дают покоя успехи футбольного клуба из Петрового, который год назад в полуфинале Кубка Украины одолел его луганчан.

На все эти упреки в наш адрес хотим посоветовать Сергею Васильевичу лучше заняться посадкой картошки, разведением пчел, рисованием, просмотром сериалов и другими интересными вещами, которыми занимаются люди пенсионного возраста.

Советуем не критиковать "Ингулец", а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно взять, например, "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам".

Очень хорошо, что человек, которого за воровство и скандалы выгнали из "Зари", больше не принимает никаких решений в украинском футболе", – сказано в заявлении клуба.