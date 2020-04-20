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Ингулец: Советуем Рафаилову сесть за мемуары "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам".

Первая лига
(2 голосов)

Клуб из Петрово за ответил функционеру

Ингулец: Советуем Рафаилову сесть за мемуары "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам".
Новина українською

Перволиговский "Ингулец" ответил на высказывания бывшего гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова об их клубе, разместив заявление на своем официальном сайте.

"Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов снова вспомнил "незлым тихим словом" наш "Ингулец" и его болельщиков. Ему почему-то не дают покоя успехи футбольного клуба из Петрового, который год назад в полуфинале Кубка Украины одолел его луганчан.

На все эти упреки в наш адрес хотим посоветовать Сергею Васильевичу лучше заняться посадкой картошки, разведением пчел, рисованием, просмотром сериалов и другими интересными вещами, которыми занимаются люди пенсионного возраста.

Советуем не критиковать "Ингулец", а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно взять, например, "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам".

Очень хорошо, что человек, которого за воровство и скандалы выгнали из "Зари", больше не принимает никаких решений в украинском футболе", – сказано в заявлении клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
20.04.2020 в 20:55
Бывает,что люди с возрастом умнеют а у этого всё наоборот.
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neutral fan (White Church)
20.04.2020 в 20:40
Могли більш тонко підколоти пенсіонера, але й так піде!
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