Президент Руха: Думали, что пройдем Первую лигу за один год, а застряли на три

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о бюджете своего клуба, задачах и целях команды на этот и не только сезон.

"У нас нормальный бюджет, который отвечает требованиям большинства клубов УПЛ, а условия – лучше, чем у большинства клубов элиты.

Мы продлили почти все контракты. Настроены этим составом выходить в УПЛ и бороться. По среднему возрасту мы самая молодая команда Первой лиги. Если эта команда продержится 2-3 года, добавить к ним двух-трех опытных футболистов, она будет в пятерке-шестерке точно. Мы еще удивим футбольную Украину.

Будем идти шаг за шагом. Мы и в Первую лигу забежали, думали, что за год ее пройдем. В итоге застряли на три года – оказалось не так все просто в футболе", - сказал Козловский.