Рафаилов: Человек с нормальной психикой не может ездить на авто с номерами "Папа", и рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов ответил на слова "Ингульца" о нем.

- После нашего с Вами разговора "Ингулец" опубликовал на своем сайте ответ, заявив, что вас "выгнали из "Зари" за кражи и скандалы". Как можете это прокомментировать?

– А у них есть доказательства какие-то? Пускай лучше свою автобиографию напишет президент "Ингульца" (Александр Поворознюк – прим.) и расскажет, за что его выгнали из "Десны". Из "Зари" меня никто не выгонял, я сам написал заявление об уходе, отработал две недели, как того требует закон, и ушел.

- Информация о кражах взята с потолка?

– Конечно. Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле, на номерах которого написано слово "Папа", а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек.

Пускай дадут доказательства того, что Рафаилов не такой уж и святой. Я далеко не святой, но святость в том, что никто ниоткуда меня не выгонял и, тем более, никаких краж не было. Лучше спросить у Поворознюка о том, когда они достроят свой стадион.

То, что "Ингулец" пишет — это лишнее доказательство об уровне клуба. Пускай докажут свои слова. Это будет всем интересно.