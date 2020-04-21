Коуч Руха Бакалов сообщил о языковом и тактическом заданиях от Козловского

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов начал общаться на украинском языке после того, как возглавил команду.

Коуч отметил, что это его родной язык, а также сообщил о задачах "Руха" до конца сезона.

Кроме выхода в УПЛ была просьба немного изменить саму игру команды. Чтобы она была более зрелищной, агрессивной. Насколько это удалось - покажет сам чемпионат.

По итогам сбора команда уже изменилась, перестроилась. И это не только мое мнение, но и тех, кто видел ее игру.