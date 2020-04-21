Это почти нереально. Тлумак выступил против расписания с двумя матчами в неделю в Первой лиге

Коуч луцкой "Волыни" Андрей Тлумак высказался против матчей через два дня на третий в Первой лиге.

По мнению тренера, далеко не каждая команда лиги такое выдержит.

Посмотрите географию Первой лиги. Команде ехать автобусом на матч с "Ингульцом", тогда возвращаться назад и так же через два дня? Это почти невозможно для Первой лиги с восстановлением, финансовыми возможностями клубов.

В то же время Андрей Тлумак за то, чтобы доиграть чемпионат. Неплохой считает идею проведения сразу нескольких матчей Первой лиги в одном городе.

Однако тренер "Волыни" замечает, что и в этом случае финансовая нагрузка на клубы будет очень значительное.