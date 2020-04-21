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Это почти нереально. Тлумак выступил против расписания с двумя матчами в неделю в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Через финансовые возможности

Это почти нереально. Тлумак выступил против расписания с двумя матчами в неделю в Первой лиге
Новина українською

Коуч луцкой "Волыни" Андрей Тлумак высказался против матчей через два дня на третий в Первой лиге.

По мнению тренера, далеко не каждая команда лиги такое выдержит.

Посмотрите географию Первой лиги. Команде ехать автобусом на матч с "Ингульцом", тогда возвращаться назад и так же через два дня? Это почти невозможно для Первой лиги с восстановлением, финансовыми возможностями клубов.

В то же время Андрей Тлумак за то, чтобы доиграть чемпионат. Неплохой считает идею проведения сразу нескольких матчей Первой лиги в одном городе.

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Однако тренер "Волыни" замечает, что и в этом случае финансовая нагрузка на клубы будет очень значительное.

Главный наш соперник - это коронавирус. Потому что все, что мы наработали на сборе, до сбора в рамках комплектации команды - все сведено к нулю.

Те упражнения, которые сегодня выполняют футболисты - это физкультура. Это акцент на совершенно другие группы мышц, чем на футбольном поле, когда идет матч.

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В статье: Андрей Тлумак Первая лига
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.04.2020 в 12:01
А почему бы телевизионщикам не поддержать команды Первой лиги, выкупив у них права на трансляцию оставшихся матчей? В Первой лиге есть на что посмотреть, скажу я вам! Многие команды играют в комбинационный футбол, красивые голы забиваются...
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