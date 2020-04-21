Президент Руха Козловский презентовал клубную академию

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал детали строительства академии львовского клуба.

По словам Козловского, клуб намерен построить 8 полноразмерных футбольных полей (3 с искусственным покрытием и 5 гибридных) и манеж с трибунами минимум на 5 000 мест.

Отмечается, что обучение в академии будет бесплатным.

Также Козловский отметил, что академия "Руха" будет сотрудничать с "ПСЖ", "Аяком", "Миланом", "Андерлехтом", "Аталантой", "Сампдорией", загребским "Динамо", "Удинезе", "Хоффенхаймом" и другими клубами.