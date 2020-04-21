  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент Руха Козловский презентовал клубную академию
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Руха Козловский презентовал клубную академию

Первая лига
(2 голосов)

Рух хочет вложиться в детский футбол

Президент Руха Козловский презентовал клубную академию
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал детали строительства академии львовского клуба.

По словам Козловского, клуб намерен построить 8 полноразмерных футбольных полей (3 с искусственным покрытием и 5 гибридных) и манеж с трибунами минимум на 5 000 мест.

Отмечается, что обучение в академии будет бесплатным.

Также Козловский отметил, что академия "Руха" будет сотрудничать с "ПСЖ", "Аяком", "Миланом", "Андерлехтом", "Аталантой", "Сампдорией", загребским "Динамо", "Удинезе", "Хоффенхаймом" и другими клубами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...