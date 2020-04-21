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Президент Руха Козловский презентовал клубную академию
Рух хочет вложиться в детский футбол
Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал детали строительства академии львовского клуба.
По словам Козловского, клуб намерен построить 8 полноразмерных футбольных полей (3 с искусственным покрытием и 5 гибридных) и манеж с трибунами минимум на 5 000 мест.
Отмечается, что обучение в академии будет бесплатным.
Также Козловский отметил, что академия "Руха" будет сотрудничать с "ПСЖ", "Аяком", "Миланом", "Андерлехтом", "Аталантой", "Сампдорией", загребским "Динамо", "Удинезе", "Хоффенхаймом" и другими клубами.
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