Бакалов: У Руха условия лучше, чем в ФК Львов

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов, который ранее работал с "Львовом", рассказал, почему покинул клуб, а также сравнил нынешние и прошлые условия работы в клубах.

- Почему Вы покинули ФК "Львов"?

- Не хотелось бы повторяться, но если вопрос есть… Это уже перевернутая страница, но повторюсь: никакого скандала, никаких подводных течений не было. Был нормальный мужской разговор. Поговорили, пожали руки и разошлись.

- Хотели бы вы переманить в "Рух" некоторых игроков "Львова"?

- Ну, хотел бы или нет, это такой вопрос… Игроки "Львова" на контрактах, и тут мало что зависит просто от моего желания. Состав, с которым я работаю в "Рухе" меня полностью удовлетворяет, поэтому смысла приглашать кого-то на данный момент я не вижу.

- Где лучше условия: во "Львове" или в "Рухе"?

– Не хочется кого-то выделять или нет. По тем условиям, что есть у "Львова" и "Руха", то на первом месте, конечно, "Рух".